La cour fédérale appuie le transfert d’un quota de civelles aux Autochtones

Les détenteurs de permis de pêche commerciale à la civelle dans les Maritimes ont échoué à faire infirmer par un tribunal la décision du gouvernement fédéral de réduire leur quota pour en accorder un aux Autochtones.

La Cour fédérale a déterminé que la procédure lancée en 2022 par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) était juste, raisonnable et conforme à ses compétences de gestion des pêches.

La juge Elizabeth Walker a rendu sa décision le 28 août en expliquant qu’elle repose sur les politiques en vigueur, l’intérêt du public et la Loi sur les pêches, même si elle entraîne un impact immédiat sur des pêcheurs.

Aucun dédommagement n’est offert aux pêcheurs qui voient leur quota réduit. Le MPO a cessé de négocier un rachat des permis de pêche. Des programmes de rachat de permis ont facilité à d’autres occasions l’intégration d'Autochtones à la pêche commerciale sans augmenter la pression sur les stocks.

Déception et craintes des pêcheurs commerciaux

Nous sommes déçus que la Cour fédérale n'ait pas profité de l'occasion pour renforcer l'intégrité de la pêche commerciale à accès limité, où il faut que quelqu'un parte pour que quelqu'un d’autre puisse entrer. C’était un modèle d'acheteurs et de vendeurs volontaires, et le tribunal a malheureusement refusé de le faire , déplore l’avocat Michel Samson, qui représente l’un des détenteurs de permis à l’origine de cette action en justice.

L'avocat Michel Samson représente un détenteur de permis de pêche commerciale à la civelle nommé Wine Harbour Fisheries.

La décision risque d’entraîner des répercussions sur d’autres pêches, craint l’avocat.

Cela donne le feu vert au MPO pour retirer des casiers à homard, pour réduire les quotas de crabe, de flétan et de sébaste sans compensation. C’est ce que signifie cette décision.

Trois des huit détenteurs de permis de pêche commercial ont porté cette cause devant la cour parce que le fédéral a renoncé au modèle d'acheteurs et de vendeurs volontaires. Ils ne s’opposent pas à l’intégration des Autochtones à la pêche.

Les Autochtones ont touché 3 M$ en 2022

Le ministère a réduit de 14 % (ou de 1200 kg) le quota des pêcheurs pour transférer la moitié de cette quantité à des Autochtones en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. L’autre moitié est demeurée non attribuée.

Le transfert s’inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral pour la réconciliation avec les Autochtones et pour respecter leur droit à un moyen de subsistance convenable dans les pêches.

La pêche commerciale aux civelles a été fermée par le gouvernement fédéral au début du mois d'avril 2023 à cause d'une forte croissance du braconnage. Ci-dessus, un filet de pêche dans la rivière Liscomb en Nouvelle-Écosse.

Des communautés autochtones dans les deux provinces ont ainsi gagné près de 3 millions de dollars en 2022, selon des documents du MPO . Trois communautés en Nouvelle-Écosse ont touché 1,9 million (31 000 $ par pêcheur) et six au Nouveau-Brunswick ont gagné plus de 957 000 $ (12 000 $ par pêcheur).

Un appel est envisagé, une autre révision se poursuit

Deux détenteurs de permis de pêche commerciale disent envisager de porter la cause en appel.

La cour affirme ou réaffirme que le ministre des Pêches et des Océans a des pouvoirs absolus dans ce pays. Il n’est pas obligé de vous parler ni de vous traiter de manière juste et raisonnable , estime Brian Giroux, représentant d’un groupe de pêcheurs de Shelburne.

Elle [la juge Walker] a statué à juste titre qu'il aurait pu s'agir d'un processus juste et raisonnable dans un mauvais système , ajoute M. Giroux.

La civelle est prisée sur le marché asiatique.

Par ailleurs, une révision semblable se poursuit devant la Cour fédérale d’une autre réduction de 1200 kg du quota de civelles en 2023. C'était un autre transfert aux mêmes communautés autochtones dans les deux provinces.

Mais le ministère a fermé cette pêche qui fait l’objet d’un braconnage intensif parce qu’elle est très lucrative. L’avocat Michel Samson estime que cette mesure a mené à une situation chaotique plutôt qu’à une réconciliation.