Elles étaient attendues depuis longtemps, elles sont maintenant réalité. Jeudi, le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a inauguré deux nouvelles écoles primaires à Granby.

L'École des Perséides, située sur le boul. Robert, et l'École des Monarques, construite quant à elle sur la rue du Mont-Shefford, proposent des environnements modernes afin d'accueillir au total environ 700 élèves.

On inaugure cette année quatre écoles, dont deux aujourd'hui. On était en surcapacité dans l'ensemble de nos écoles, entre autres à Granby et à Cowansville , explique le directeur général du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, Éric Racine.

C'est une bouffée d'air pour nos enseignants et nos équipes écoles.

La construction des deux nouveaux établissements d'enseignement est évaluée à environ 45 millions de dollars. Les écoles ont été conçues pour assurer un impact maximal sur la motivation et la réussite scolaire des élèves.

On a vraiment tous à cœur d'amener nos élèves vers la réussite et de faire en sorte qu'ils aient du plaisir à venir à l'école. On veut leur faire vivre une belle expérience, donc on est tous très heureux et très fiers de ce qui se passe ici , a témoigné la directrice de l'École des Perséides, Marie-Noëlle Côté.

Ouvrir en mode plein écran En tout, environ 700 élèves ont été accueillis dans les deux nouvelles écoles de Granby. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

En plus des salles de classe, les deux établissements sont munis de locaux collaboratifs, comme une cuisine, par exemple.

L'idée, c'est de vraiment pouvoir intégrer plus qu'une classe ensemble. On va pouvoir aussi intégrer des concepts de mathématique et de science , explique l'orthopédagogue, Annick Desroches.

Ouvrir en mode plein écran Des locaux collaboratifs ont été aménagés dans les deux écoles, comme cette cuisine collective, par exemple. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Un environnement favorable qui va de pair avec de meilleures conditions de travail ont tenu à rappeler des enseignants et des employés de soutien. Certains ont profité de la présence, lors de l'inauguration, du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville pour manifester aux abords de l'École les Perséides. Le ministre leur a assuré avoir pris bonne note de leurs revendications.

Avec les informations de Jean-François Dumas