Avec la hausse du coût de la vie et des taux d'intérêt, de plus en plus de ménages peinent à joindre les deux bouts. Les cas d'insolvabilité ont augmenté au cours des derniers mois et ils risquent d'être encore plus nombreux cet automne, selon des observateurs.

En juillet 2023, 2482 consommateurs québécois ont déposé un dossier d'insolvabilité, soit 21 % de plus qu'en juillet l'an dernier. Cette augmentation est similaire à celle observée pour l'ensemble du pays.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins, reconnaît que le taux d’endettement a augmenté cette année, et ce, bien que le taux d'épargne situé à 6,3 % soit particulièrement élevé au Québec par rapport au reste du Canada.

Les ménages dont les revenus sont moyens ou encore inférieurs vont plutôt puiser dans leurs économies pour joindre les deux bouts, menant à une certaine polarisation au niveau des ménages , précise-t-elle.

Selon MNP, un syndic autorisé en insolvabilité, l’insolvabilité est un état financier qui fait en sorte qu’une personne ne peut pas rembourser sa dette à temps, tandis que la faillite est un processus légal qui se produit lorsque la personne déclare qu’elle ne peut plus rembourser ses dettes aux créanciers.

Le portrait change

Plusieurs organisations ont observé que des personnes à plus hauts revenus se retrouvent parmi ces consommateurs en état d'insolvabilité, tendance provoquée par le contexte économique inflationniste difficile. C'est le cas de Sylvie De Bellefeuille, avocate, conseillère budgétaire et juridique chez Option consommateurs, qui s'attend à une hausse des consultations budgétaires au cours des prochains mois.

Publicité

Auparavant, les demandes [de consultation] touchaient davantage les gens à faibles, voire très faibles revenus. Maintenant, on voit des gens qui ont des revenus plus élevés et qui ont de la difficulté à arriver. L’inflation a définitivement eu un impact sur ces gens , souligne-t-elle.

Cette tendance est également observée par Pierre Fortin, président de Jean Fortin & Associés Syndics, qui note que bien que le taux d'insolvabilité soit de 30 % inférieur au niveau prépandémique, beaucoup de personnes responsables financièrement se retrouveront prochainement dans une situation financière difficile.

On va voir bientôt des gens en cas d'insolvabilité qui n’ont jamais eu de problèmes financiers et qui n’ont pas eu tendance à trop s’endetter en raison de l’augmentation du coût de la vie mensuel. Ils vont se retrouver dans des situations financières précaires inattendues.

Les gens sont habitués à suivre un rythme de vie, et comme les effets de l'inflation prennent du temps à s'accumuler, ils ne changeront pas nécessairement leurs habitudes.

Un retour à la normale

Le nombre de dossiers d'insolvabilité a connu un bond particulièrement important cette année, phénomène normal, selon M. Fortin, qui explique que le niveau de dépenses des ménages a considérablement augmenté après la pandémie, ajoutant un poids sur les finances personnelles.

Publicité

Durant la pandémie, il y a une baisse de 50 % dans le nombre de dossiers [d’insolvabilité], du jamais vu dans l’histoire du Canada. Les gens n’avaient plus de dépenses comme vêtements, restaurants, voyages, etc. 30 % moins de dépenses personnelles fait une différence au niveau du budget, et les gens en ont profité pour rembourser leurs cartes de crédit et économiser.

Même son de cloche pour Hélène Bégin, qui signale également que le bond dans les taux d’insolvabilité est une preuve que le taux revient à des normes qui prévalaient il y a trois ans à peine , une situation prévisible suivant la fin des mesures d'aide financières octroyées durant la pandémie.

M. Fortin tient aussi à souligner que malgré le bond des cas d'insolvabilité, les gens ont généralement de meilleures capacités financières, ce qui leur permet de faire des offres de règlement à leurs créanciers et d'éviter la faillite.

Les gens ont notamment de meilleurs salaires et ont souvent aussi des maisons dont la valeur a augmenté pendant la pandémie. De plus, la valeur médiane des immeubles est 30 % inférieure comparée à la valeur des maisons ailleurs au Canada, ce qui pèse moins sur les dépenses hypothécaires , précise Pierre Fortin.

Hélène Bégin rappelle que plusieurs ménages ont pu accumuler une marge de manœuvre durant la pandémie, coussin qui les aide à mitiger les effets de la situation financière actuelle dans la province.

Du côté des ménages des Québécois, certains ont une marge de manœuvre financière grâce au taux d’épargne qui a été gonflé durant la pandémie par les mesures budgétaires des gouvernements, mais aussi par les mesures d’allégement des institutions financières qui n’est pas descendu au niveau prépandémique , affirme-t-elle.

Les vertus du budget

En raison de l'augmentation des cas d'insolvabilité, plusieurs observateurs conseillent aux gens de commencer à faire un budget, quitte à seulement illustrer où va l'argent que l'on dépense.

Sylvie De Bellefeuille est consciente qu'il peut être décourageant de faire un budget et invite tout le monde qui a de la difficulté à faire une consultation.

Plusieurs ne savent pas par quoi commencer, et on va les aider pour les emmener à prendre des décisions éclairées. Savoir combien coûtent nos habitudes nous permet de fixer des objectifs financiers , dit-elle.

Hélène Bégin, du Mouvement Desjardins, renchérit et rappelle que pour éviter les mauvaises surprises, le bon vieux budget reste incontournable .

La diminution des dépenses des ménages a aussi eu un effet sur le PIB du Canada, qui s'est contracté de 0,2 % au deuxième trimestre de 2023. La diminution de l'investissement dans le logement, une moindre accumulation des stocks et un ralentissement des exportations expliquent ce ralentissement économique.

Avec les informations de Marie-Claude Morin