Le thon rouge frais fait le délice des gourmets à Terre-Neuve

Des restaurants à Saint-Jean, à Terre-Neuve, profitent d’une plus grande présence du thon rouge près de la province pour le mettre à leur menu estival, et les consommateurs sautent sur l'occasion.

Le pêcheur Gerard Chidley, qui a tout récemment pêché un thon rouge de 600 livres destiné à l'Asie, explique que les touristes raffolent du thon frais.

Le thon terre-neuvien est plus abondant ces dernières années, selon le ministère des Pêches et des Océans du Canada. Les pêcheurs de Terre-Neuve en ont pris deux fois plus en 2022 qu'en 2018.

Popularité des plats au thon

Plusieurs restaurants à Saint-Jean en profitent pour ajouter du thon à leur menu, dont le Mallard Cottage.

Quand nous l'avons au menu, il s’envole. Les gens s'y intéressent beaucoup, bien sûr. On ne peut pas en obtenir n’importe où , affirme le propriétaire du restaurant, Todd Perrin.

Ouvrir en mode plein écran Les cuisiniers du restaurant Mallard Cottage à Terre-Neuve aiment bien avoir l’occasion de préparer des plats à base de thon rouge. Photo : Radio-Canada

M. Perrin attribue la popularité de l'espèce à sa rareté, car Terre-Neuve est l'un des seuls endroits au monde où on peut le savourer frais.

Le thon gagne aussi de la popularité chez les Terre-Neuviens, selon Todd Perrin.

Je pense que les Terre-Neuviens s'y intéressent parce qu’il est disponible, il nage dans les eaux ici et à la périphérie, et la plupart d'entre eux n'en ont jamais mangé , dit-il.

Ses cuisiniers aiment bien avoir ainsi l’occasion de préparer des plats à base de thon rouge.

Ouvrir en mode plein écran Les plats à base de thon rouge trouvent rapidement preneur, selon le restaurateur Todd Perrin. Photo : Radio-Canada

Todd Perrin note aussi que ce poisson s'abîme moins facilement que d’autres. Il peut être conservé un plus longtemps au réfrigérateur.

Le restaurateur ajoute qu’il a acheté 450 livres de thon rouge vendredi dernier, et déjà, il en était à ses derniers morceaux en moins d’une semaine.

D’après un reportage de Kyle Mooney