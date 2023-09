Un accident impliquant trois véhicules a fait quatre blessés, dont deux graves, sur la route 125 à Rawdon, dans Lanaudière, jeudi soir.

D'après la police, l'alcool aurait pu jouer un rôle dans cette collision qui est survenue aux alentours de 20 h 15.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec (SQ), le véhicule fautif qui circulait vers le sud se serait retrouvé dans la voie inverse.

Ce serait à ce moment que deux impacts subséquents auraient eu lieu avec deux véhicules différents qui eux venaient en direction opposée , a mentionné la porte-parole pour la SQ , l'agente Camille Savoie.

Les deux personnes grièvement blessées seraient le passager de l'automobiliste fautif et le conducteur d'un des véhicules venant en sens inverse. On craindrait d'ailleurs pour la vie de l'une d'entre elles, a précisé la SQ .

Des enquêteurs et des reconstitutionnistes ont été appelés à se rendre sur lieux afin de déterminer les causes et circonstances entourant l'accident.