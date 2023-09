Statistique Canada aurait sous-estimé le nombre de résidents non permanents au pays ces dernières années, croit l’économiste en chef adjoint de Marchés mondiaux CIBC, Benjamin Tal. Il tire la sonnette d'alarme dans un rapport paru cette semaine, alors qu'abondent les questionnements sur l'immigration et le logement.

Benjamin Tal estime que le nombre de résidents non permanents pourrait être deux fois plus élevé que ce qu’indiquent les données du gouvernement fédéral. Par exemple, pour 2021, il n’y aurait pas eu un million de résidents non permanents, mais bien deux millions, voire davantage.

Dans la méthode de calcul actuelle, on tient pour acquis que les personnes dont le visa a expiré ne sont plus au pays après 30 jours. Or, plusieurs restent et font d’ailleurs des démarches pour prolonger leur séjour. Ainsi, les longs délais dans le système d'immigration peuvent expliquer, en partie, ce manque à gagner.

Il s'agit de travailleurs étrangers, de personnes ayant demandé le statut de réfugié 9incluant les membres de leur famille), mais également d’étudiants étrangers.

Plafonner le nombre d’étudiants étrangers

Selon l'économiste de la CIBC, la méthode de calcul de Statistique Canada lors de ses recensements ne tient pas compte de nombreux étudiants étrangers.

Ces données sont pourtant cruciales alors que le gouvernement songe à imposer un plafond sur le nombre d'étudiants étrangers au pays afin d’apaiser la crise du logement.

Les impacts d’un portrait qui n’est pas fidèle à la réalité sont aussi importants pour les villes et les provinces qui se fient à ces données pour planifier leurs budgets, leurs ressources ou encore leurs projets d'infrastructures.

Selon Benjamin Tal, la pression sur la demande en immobilier est donc nettement plus grande que prévu. Pour lui, cette découverte renforce la nécessité d'imposer un plafond sur le nombre d'étudiants étrangers.

Nous n’avons tout simplement pas la capacité d’absorber cet afflux sans capacité de les loger , insiste-t-il. L’économiste affirme aussi que les institutions d'enseignement n'ont pas la capacité d'accueillir tous ces étudiants, et qu'il faut donc corriger le tir rapidement.

La sous-estimation des résidents non permanents équivaut, du point de vue du logement, à plus de deux ans de capacité de construction, selon le rapport.

L'année 2022 est d’ailleurs la première année où le nombre de résidents non permanents a affiché une croissance plus marquée que le nombre de résidents permanents. Le phénomène semble d'aillleurs. se maintenir pour 2023 jusqu'à présent.

Une croissance importante

Selon les données actuelles de Statistique Canada, le nombre d'étudiants étrangers a presque triplé au Canada depuis 10 ans, alors que la population du pays a franchi le cap des 40 millions d'habitants au début de cette année.

Le nouveau ministre de l’Immigration, Marc Miller, souligne que malgré la découverte de cette faille qui montre que la pression est encore plus grande que l'on pensait sur le marché de l'habitation, il n’est pas dans les plans du gouvernement de reconsidérer la cible de 500 000 nouveaux arrivants d'ici 2025.

Cette cible est d’ailleurs de plus en plus critiquée par des économistes et des rapports d'institutions financières en raison de la pénurie de logements.

Marc Miller annonçait récemment qu'une de ses priorités était l'intégrité du système et la confiance des Canadiens dans le système d'immigration. Il ajoute néanmoins qu’il ne peut spéculer sur de futures politiques. Elles seront communiquées le temps venu .

Il est probable que les ajustements se fassent cet automne et que d'autres cibles d'immigration soient publiées pour les années post-2025.

Une nouvelle méthode de calculs

De son côté, Statistique Canada défend ses données. StatCan a toujours considéré l’éventualité d’une courte période d’interruption entre l’expiration d’un permis temporaire et son renouvellement [séjour indûment prolongé] en raison des délais administratifs. StatCan applique actuellement une période de grâce de 30 jours afin qu’il soit toujours considéré que les résidents non permanents faisant l’objet d’une courte interruption résident au Canada , peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Statistique Canada confirme qu'elle utilisera une nouvelle méthodologie dès l'automne pour tenir compte notamment des retards dans le système d'immigration depuis la pandémie.

Statistique Canada insiste néanmoins pour dire que ses données sont fiables et qu'elle ajuste constamment sa méthodologie. Elle précise également que les résidents non permanents qui renouvellent leur permis temporaire ou qui sont en voie de devenir résidents permanents sont déjà considérés dans les estimations démographiques.

Nous avons conscience du fait que les périodes d’interruption ont augmenté au cours de la pandémie. Comme prévu, StatCan publiera de nouveaux tableaux de données sur les résidents non permanents à compter du 27 septembre. Les calculs y étant associés seront réalisés à l’aide d’une méthodologie révisée et remonteront jusqu’à 2021 , explique l’agence publique.

De nouvelles règles liées à la période de grâce, récemment élaborées avec le ministère de l'Immigration, seront utilisées pour estimer le nombre de résidents non permanents résidant au pays, note Statistique Canada.

Les nouveaux tableaux de données comprendront aussi de plus amples renseignements sur les résidents non permanents – comme leur nombre estimé et les types de permis leur étant octroyés – et afficheront d’autres améliorations méthodologiques.

Avec les informations de Louis Blouin.