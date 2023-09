« Il faut une stratégie nationale pour répondre aux surdoses », plaide la coroner en C.-B.

Après sept ans d’état d’urgence sanitaire en Colombie-Britannique, près de 13 000 personnes ont perdu la vie en raison d’une surdose. Loin de s'améliorer, le bilan s’alourdit un peu plus chaque jour. Pour endiguer la crise qui dépasse l’ouest et traverse le Canada, la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, demande la mise en place d’une stratégie nationale.

Une annonce faite alors que le pays et le reste du monde ont souligné ce 31 août la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, en hommage aux victimes.

Jour après jour, la situation s’aggrave et nous devons avoir un plan global , indique Lisa Lapointe qui présente chaque mois les données liées aux morts par surdose en Colombie-Britannique. Nous vivons depuis plusieurs années une crise sanitaire dans l'ensemble du pays , se désole-t-elle.

À l'échelle de la Colombie-Britannique, près de 70 % des victimes de surdose sont âgées entre 30 et 59 ans (photo du 31 août 2023).

Mettre en œuvre une stratégie nationale représente des défis, mais nous devons nous attaquer à cette crise et permettre aussi au public de mieux la comprendre.

Elle encourage par ailleurs les provinces et territoires à publier régulièrement leurs données liées aux morts par surdose, afin de suivre l’évolution de la crise.

Cette question des surdoses sera certainement parmi les thèmes les plus importants de la rencontre des ministres de la Santé prévue à Charlottetown plus tard cet automne , déclare pour sa part le ministre provincial de la Santé, Adrian Dix.

Nous avons besoin d’une approche globale. Il n’y a pas une seule solution à mettre de l’avant.

Lisa Lapointe, coroner en chef, lors du sixième anniversaire de l'état d'urgence sanitaire en Colombie-Britannique, en 2022.

Ce n’est pas juste fournir un approvisionnement en drogues sécuritaires, ce n’est pas juste déstigmatiser les personnes dépendantes en décriminalisant la possession, ce n’est pas juste augmenter les services de traitement. La liste est longue, mais c’est tout ça mis ensemble , déclare-t-il.

Au moment de publier ces lignes, le bureau de la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Ya’ara Saks, n’a pas été en mesure de répondre à nos questions.

Par voie de communiqué, le gouvernement fédéral a tout de même rappelé avoir notamment investi, dans le budget de 2023, près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé, incluant les soins liés à la santé mentale et à la consommation de substances dans l’ensemble du système de santé.

La naloxone est un médicament injectable à effet rapide qui neutralise temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes.

Ottawa a aussi rappelé qu’il continuerait de travailler avec tous les ordres de gouvernement afin de réduire les risques liés à la consommation de substances et a invité la population à se prémunir de trousse de naloxone, par devoir citoyen.

Depuis le début de l’année, la crise a emporté 1455 personnes en Colombie-Britannique. Jamais les surdoses n’avaient fait autant de victimes à pareille date.

La Colombie-Britannique et le Yukon sont les régions qui ont le plus haut taux de mortalité par surdose, selon les données du gouvernement fédéral, mais la crise traverse tout le pays et s’accentue dans d’autres grandes villes, comme Toronto,Ottawa ou Montréal.

En 2022 seulement, plus de 7300 personnes ont perdu la vie d’une surdose au Canada.

Avec des informations de Wildinette Paul