La journée J’achète un livre du Nouveau-Brunswick est de retour.

Elle se déroulera le 16 septembre 2023.

Il va y avoir des séances de dédicaces par les auteurs, des heures du conte pour les enfants, une chasse aux livres, des clubs de lecture, des lancements d’ouvrages et bien d'autres activités.

Selon Ariane Savoie, la directrice générale du Festival Frye, c’est une occasion parfaite pour participer à la scène culturelle locale et de s'engager dans son patrimoine .

Beaucoup d’activités sont des initiatives des organismes culturels ou des bibliothèques. Tout le monde y va un peu avec sa spécificité, on voit que la littérature, elle est partout, et elle peut rayonner de manières différentes , a expliqué Ariane Savoie à l’émission L’heure de pointe, jeudi.

Plusieurs librairies à Edmundston, Moncton, Sackville et Tracadie ont prévu des concours et offriront des rabais sur l’achat des livres du Nouveau-Brunswick le 16 septembre. Des activités seront aussi à l'horaire à des endroits comme Caraquet ou Dalhousie.

La fierté de la littérature d'ici

L'important dans la journée J'achète un livre, c'est d'engager le public avec les productions culturelles qu'on crée ici , poursuit Ariane Savoie. Tout le monde en même temps à travers la province au complet, on se mobilise et puis on encourage la littérature d'ici et surtout, on la consomme et on en est fiers.

L’événement est jeune. Il en est à sa 4e année, mais les libraires ne se font pas prier pour y participer. Ellen Pickle, propriétaire de Tidewater Books à Sackville, a noté que 33 % des livres vendus lors de cette journée spéciale l’an dernier étaient des livres d’auteurs du Nouveau-Brunswick, selon le Festival Frye.

D’après le reportage de Kristina Cormier