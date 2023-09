PLQ: un long exil du pouvoir pas nécessairement une mauvaise chose, dit Philippe Couillard

L’ex-premier ministre du Québec et député de Roberval, Philippe Couillard, ne se laisse pas décourager par l’état dans lequel se trouve actuellement son ancienne formation, le Parti libéral du Québec (PLQ).

Il a fait cette déclaration au lendemain de l’annonce du chef intérimaire, Marc Tanguay, à l’effet qu’il ne serait pas candidat dans l’éventuelle course à la chefferie du PLQ . C’est également mercredi que s’est exprimée pour la première fois depuis sa démission, l’ex-cheffe Dominique Anglade.

Philippe Couillard, qui a été à la tête du Québec de 2014 à 2018, croit qu’une absence prolongée du pouvoir peut permettre à un parti de se replacer.

Il ne faut pas se décourager non plus par des périodes un peu plus creuses. C'est déjà arrivé dans le passé. Moi, je parle toujours de mon premier ministre favori, Adélard Godbout, qui a quitté le gouvernement en 1944. Ç'a pris 16 ans après pour avoir un gouvernement libéral. Alors, il y a des fois où ça se fait sur le long terme ces choses-là, ce qui n’est pas une mauvaise idée parce qu'on a le temps de ramasser ses forces, puis de repenser à son projet , a-t-il commenté au micro de Place publique. C'est Jean Lesage qui ramènera le PLQ au gouvernement en 1960.

En 1944, Adélard Godbout a été le dernier premier ministre libéral jusqu'à l'élection de Jean Lesage en 1960.

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux de 2003 à 2008, à l’époque de Jean Charest, accordait une entrevue à la suite de la publication d’une lettre ouverte qu'il a cosignée invitant à une réflexion sur l’utilisation de l’énergie nucléaire.

Il s’est dit triste de voir le peu d’engouement pour diriger le PLQ .

Je suis fort attristé parce que c'est quand même un des grands véhicules démocratiques de l'histoire moderne du Québec, qui a accompagné le Québec dans son développement à toutes les époques, y compris les époques récentes, avec les initiatives importantes et structurantes pour notre Québec , a-t-il énoncé.

Le coeur du PLQ

Selon l’ex-chef libéral, le parti et ceux qui veulent le diriger devraient expliquer ce qui représente le cœur du PLQ , citant évidemment l’aspect économique, mais aussi la question de la défense des libertés individuelles.

Philippe Couillard ajoute également la question environnementale, même si certains analystes ont estimé que c’est en partie un virage qualifié de vert qui a nui à Dominique Anglade. Rappelons, à titre d’exemple, l’opposition à GNL Québec à Saguenay qui avait soulevé l’ire de l’ancien ministre et député libéral de Dubuc, Serge Simard.

Sur cette photo de 2017, le premier ministre, Philippe Couillard, était accompagnée par la ministre de l'Économie, Dominique Anglade. (Archives)

Pour sa part, l’ancien député de Roberval s’est abstenu de critiquer celle qui lui a succédé.

C'est une femme énergique qui a beaucoup de talent. Moi je l'ai connue, elle était ministre de l'Économie dans mon gouvernement. Elle a accompli des choses remarquables. Je suis certain qu'elle a tout fait ce qu'elle pouvait avec sincérité pour relancer le parti, mais bon, ça n’a pas fonctionné , a-t-il commenté.

Il souhaite pour la suite qu’une nouvelle génération prenne place au sein du parti.