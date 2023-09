25 ans de la tragédie de Swissair : le temps n’a pas effacé les traumatismes

John Seymour a souvent des frissons lorsqu'il se rend à Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Il ne peut s'empêcher de repenser à la tragédie de la Swissair.

Le drame était tellement violent et traumatisant. On se sentait impuissants devant tout ça. Quelques collègues ont fait des dépressions nerveuses. Il a fallu les retirer du navire , témoigne l'homme qui participait aux recherches dans l'équipe de la Garde côtière comme ingénieur.

Il a travaillé jour et nuit pendant un mois sur le bateau Mary Hichens qui effectuait les recherches en mer. Son bateau recevait les restes humains, les effets personnels et les débris de l'avion que des pêcheurs et des militaires trouvaient. C'était une scène de désolation et les recherches étaient interminables.

Ouvrir en mode plein écran L'ingénieur John Seymour tient un chapeau blanc sur cette photo de 1998 alors qu'il participait aux recherches avec la Garde côtière canadienne. Photo : Gracieuseté : John Seymour

Au début, je faisais tout le temps des cauchemars. Vingt-cinq ans plus tard, je fais parfois encore de mauvais rêves. Je me réveille à 4 h du matin et je me retrouve au site de l'écrasement, dans le bateau.

C'était le 2 septembre 1998 et le vol 111 de la Swissair venait de s'abîmer violemment en mer. De la fumée avait été détectée dans l'avion, qui effectuait la liaison entre Genève et New York, et le pilote tentait de faire atterrir l'appareil à Halifax. Les 229 personnes à bord ont perdu la vie.

John Seymour se rappelle du vacarme de l'écrasement. Il demeure près de Peggy's Cove et venait tout juste de s'endormir. L'avion est tombé à quelques kilomètres seulement de la côte.

Ouvrir en mode plein écran En 1998, pendant un mois, John Seymour est l'un des cinq membres d'équipage chargés de recevoir sur le pont du Mary Hichens les restes humains, les effets personnels et les débris d'avion trouvés en mer. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Certains bruits et certaines odeurs le ramènent à la tragédie, comme l'odeur du carburant qui était omniprésente. Il a aussi développé une aversion au téléphone. Encore aujourd'hui, lorsqu'il sonne, John Seymour ne veut pas répondre. C'est par un appel téléphonique qu'on l'avait rappelé au travail pour participer aux recherches.

Ouvrir en mode plein écran Peggy's Cove est l'un des plus beaux endroits de la Nouvelle-Écosse. Jusqu'à 700 000 touristes viennent tous les ans admirer ses rochers qui côtoient la mer. Photo : CBC / Mark Crosby

La peur

Le Québécois André Gasse souffre pour sa part de stress post-traumatique, de dissociation et d'évitement.

Pendant la récupération des restes au large, il gérait l'équipe de plongée sur le Preserver de la Marine canadienne.

Les odeurs, les lumières rouges, la peur. Si je me ramène à Peggy's Cove, la peur. Pas être capable d'être à la hauteur de sauver du monde. Ils sont tous morts.

Ouvrir en mode plein écran Le militaire à la retraite de la Marine canadienne, André Gasse, souffre de stress post-traumatique. Photo : CBC / Paul Landry

André Gasse a vécu plusieurs missions éprouvantes dans sa carrière. L'écrasement de la Swissair a été l'événement de trop.

Des fois, je tombe endormi à 5 h du matin. Je pense à Peggy's Cove.

Des cérémonies pour le 25e anniversaire

Le ministère fédéral des Anciens combattants organise deux cérémonies pour souligner le 25e anniversaire de l'écrasement de la Swissair. Samedi soir, il y aura une veillée à la chandelle en souvenir des 229 victimes. Dimanche matin, le gouvernement fédéral reconnaîtra la contribution du pays aux efforts de rétablissement.

Ouvrir en mode plein écran Un homme se recueille au mémorial de Swissair à Bayswater en Nouvelle-Écosse le 2 septembre 2001. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

André Gasse hésite à s'y rendre. Je ne suis même pas sûr d'y aller en Nouvelle-Écosse. Je n'ai pas de courage. Il y a trop de mauvais souvenirs, dit-il, pour un instant ensuite se raviser. Je vais y aller. Je sais que je change d'idée souvent, mais je sais je vais y aller. C'est bon pour moi. Ça va m'aider à grandir.

John Seymour, lui, se porte bien, malgré tout. Il se dit fier d'avoir contribué à récupérer des restes de tous les disparus. Cette difficile tâche a permis d'identifier les 229 passagers et membres d'équipage en utilisant leur ADN. Un baume pour les familles et pour lui.

Cette fierté m'aide à traverser une bonne partie de ce qu'on a vécu , témoigne John Seymour.