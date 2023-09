MPI imposera finalement l’examen pratique à tous les apprentis conducteurs de classe 5

La Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) revient sur sa décision de lever l’obligation pour certains apprentis conducteurs de passer un examen pratique, annonce-t-elle par communiqué, jeudi.

La veille, MPI a annoncé avoir mis en place un partenariat avec des instructeurs de conduite afin d’offrir à nouveau les examens de conduite pratique pour l’obtention de permis de classe 5.

Elle précisait par communiqué que les conducteurs qui terminent avec succès le programme complet de formation de MPI obtiendront un permis certifié sans examen pratique , mais l’assureur public s’est rétracté, jeudi.

Depuis lundi dernier, environ 1700 employés syndiqués de la société d’État sont en grève, ce qui a entraîné la suspension de certains services, dont les examens pratiques de conduite.

Cette semaine seulement, plus de 2000 examens de conduite de classe 5 et 2000 examens écrits ont dû être annulés , affirme le président du conseil d'administration de MPI , Ward Keith.

Face aux annulations, la Société d'assurance publique du Manitoba a mis en place un partenariat avec des instructeurs de conduite certifiés privés. En fin de journée, jeudi, elle annonçait finalement disposer de suffisamment d'instructeurs pour exiger à tous les conducteurs de classe 5 de se soumettre à un examen pratique.

Suite à une réponse massive de la part de la communauté de l'apprentissage à la conduite, MPI est désormais convaincu qu'il y aura suffisamment de ressources disponibles pour reprendre les examens de classe 5 pour tous conducteurs, y compris les diplômés du programme Driver Z , a annoncé la société d’État dans un communiqué.

Une initiative critiquée

Siobhan Maas, instructrice et propriétaire d'une école de conduite multilingue à Morris, compte parmi ceux qui critiquent la décision de MPI de faire appel à des instructeurs privés.

Je ne suis pas d'accord avec le fait que MPI embauche des personnes comme moi , soutient-elle. Nous travaillons principalement avec les étudiants et je pense que nous sommes un peu biaisés sur la façon dont un étudiant devrait conduire. Nous n’avons pas suffisamment de recul.

Selon elle, la présence et l'aval d'une tierce partie permettent de véritablement confirmer les compétences des apprentis conducteurs avant qu’ils se voient confier un permis.

Ce qui m'inquiète, c'est que souvent, ils adoptent de mauvaises habitudes de conduite avant de passer l'examen pratique ou alors, ils ne s’exercent à conduire qu’avec deux personnes, avec leur instructeur et avec leur parent.

Je pense que c'est vraiment bien d'avoir le point de vue extérieur d'un examinateur , explique Mme Maas.

Malheureusement pour les étudiants, ils devraient avoir à attendre , tranche-t-elle.

Victoria Wood, une résidente de Winnipeg, partage l'avis de Siobhan Maas.

D'après Victoria Wood, le projet initial de MPI visant à supprimer l'examen routier pour certains conducteurs était une mauvaise idée.

Je pense vraiment qu'ils devraient passer un test , estime-t-elle. Les enfants ont hâte de prendre la route et je le comprends, mais la patience est une vertu et peut-être devraient-ils simplement prendre du recul et continuer à conduire avec un parent , fait valoir Mme Wood.

Lynne Fairhall, une cycliste, estime pour sa part que permettre une exemption de l'examen pratique représente des risques pour la sécurité routière.

Je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus d'expérience , affirme-t-elle, ajoutant qu'elle est d'avis que l'examen pratique devrait être une exigence.

En tant que cycliste, Lynne Fairhall pense que certains conducteurs ont besoin de plus de temps avant de passer un examen pratique.

L'assureur public sûr de sa décision

Jeudi en début d’après-midi, Ward Keith s’est dit confiant quant au partenariat annoncé la veille.

Ce dernier a expliqué en conférence de presse que le programme de l’assureur public comprend 20 heures d'enseignement théorique et 15 heures de formation et d'évaluation de conduite. De plus, les apprentis conducteurs doivent généralement cumuler un minimum de 45 heures de conduite.

MPI est convaincue que la réussite du programme de formation des conducteurs, y compris les composantes d'évaluation à bord du véhicule, est équivalente à l'examen pratique provincial , a-t-il déclaré.

Les changements apportés au programme ne compromettront pas la sécurité routière , a-t-il ajouté.

Les examens théoriques ont pour leur part tous repris dans la capitale manitobaine et reprendront dans les prochains jours dans le reste de la province, d’après lui.

Le ministre responsable de MPI , Kelvin Goertzen, n'a pas précisé si le gouvernement avait approuvé le plan mis de l'avant, mais a indiqué qu’il était en cours d'examen.

Avec des informations de Lindsay Gueï, Meaghan Ketcheson et Josh Crabb