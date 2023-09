Des primes d’assurance en hausse à cause des vols de voiture

Plusieurs assureurs automobiles font monter les primes d’assurance à leurs clients qui possèdent un des modèles d’automobiles les plus prisés par les voleurs.

Il s’agit, selon le comparateur d'assurances RATESDOTCA, d’une tentative de récupérer les pertes liées au fléau des vols de véhicules. La tendance est en forte augmentation au pays et représente une perte pour les assureurs estimée à un milliard de dollars, dont 700 millions en Ontario.

Pour Toronto seulement, ce type de crime a ainsi presque triplé depuis 2015.

Selon les données de RATESDOTCA, les primes d'assurance tous risques (qui couvrent les sinistres en cas de vol) sur les voitures fréquemment volées ont ainsi bondi entre 25 % et 50 % au cours des deux dernières années. Parmi les modèles en tête de liste se trouvent le Honda CR-V, le Lexus RX, le Ford F-150, le Honda Civic ou encore le Toyota Highlander, selon le dernier classement établi par Équité Association.

Des automobilistes incités à prendre des précautions

Afin de compenser les pertes et tenter de juguler la hausse des vols, certaines compagnies d'assurance (...) ont introduit un supplément de 500 $ aux propriétaires de véhicules à haut risque de vol , assure RATESDOTCA. Le supplément sera ensuite supprimé une fois que les conducteurs fourniront une preuve d'achat d'un antivol, tel un verrou de volant.

Certaines entreprises, dont Aviva, Gore Mutual, TD Assurance et d'autres se sont associées à l'entreprise Tag, qui installe des traceurs sur différentes parties des véhicules pour aider à prévenir et à récupérer les voitures volées. Les clients qui possèdent des véhicules à haut risque peuvent se voir facturer un supplément lors du renouvellement, à moins qu'ils n'installent un tel système de suivi sur leur voiture, continue RATESDOTCA.

Les indemnités à verser sont décuplées, c’est proportionnel à l’augmentation des vols de véhicules , résume Jesse Caron, de CAA Québec, selon qui la situation crée un effet domino dans le marché de l'assurance.

Si on a un véhicule qui est plus touché par les vols déjà quand on va l'assurer, obtenir une prime d’assurance ça va coûter plus cher. Mais pour l’ensemble des véhicules sur le marché, il y a des calculs actuariels qui font que la prime est répartie sur tous les automobilistes.

Le phénomène des vols de véhicules est bien implanté et très difficile à contrer. La grande majorité de ces vols de voitures sont orchestrés par le crime organisé, et certaines des régions les plus durement touchées par le vol sont les grandes villes portuaires comme Toronto et Montréal, où les réseaux criminels expédient leurs biens volés vers d'autres pays , précise RATESDOTCA.

Les chauffeurs de limousine conduisent notamment des Chevrolet Suburban, un type de véhicule qu'affectionnent particulièrement les voleurs, selon le président de l'Association des chauffeurs de limousine de Toronto.

La pandémie a catalysé les vols, avec des ruptures de stock dans l'industrie automobile qui ont eu pour effet d'augmenter la demande. C'est le constat que dresse le directeur des enquêtes pour Équité Association pour le Québec et les Maritimes, Jacques Lamontagne. Le crime organisé a vu une opportunité de faire de l'argent facilement à peu de risques , remarque-t-il.

En effet, les véhicules actuels sont plus faciles à voler, notamment grâce aux clés intelligentes qui permettent de façon très commode de déverrouiller les véhicules et les démarrer pour les automobilistes, mais aussi pour les voleurs, reprend Jesse Caron. Ça leur facilite la vie.

De l'autre côté du rétroviseur, la vie des victimes est quant à elle fortement touchée. Jeudi, une manifestation de chauffeurs de limousines a été tenue devant l'Assemblée législative à Toronto. L'organisateur de l'événement, Ejaz Butt, assure qu'une centaine de limousines ont été volées dans les trois derniers mois à Toronto, Brampton et Mississauga.

Ouvrir en mode plein écran Ejaz Butt préside l'Association des chauffeurs de limousines de Toronto. Photo : Radio-Canada

Chaque vol peut causer jusqu'à deux mois de perte de travail aux chauffeurs ciblés. Sans travail, comment peuvent-ils prendre soin de leur famille? , demande M. Butt. Il se dit aussi surpris par la proactivité des voleurs. À partir du moment où on se fournit avec un nouveau véhicule, ils peuvent le voler dans la semaine.

Il demande aux autorités d'agir. Nous sommes vraiment remontés parce que ni le gouvernement de l'Ontario, ni les maires des trois villes ne prennent d'initiative appropriée , continue M. Butt. Faites en sorte que nous ayons un environnement sécuritaire.

En mai dernier, l'Ontario a annoncé investir 51 millions de dollars sur trois ans pour s'attaquer aux réseaux de crime organisé impliqués dans les vols de voitures. Certains corps policiers doivent notamment être renforcés.

Avec les informations de Grégory Wilson.