Centre Georges-Vézina : les conseillers de Chicoutimi ciblent toujours Andrée Laforest

Les élus de l’arrondissement de Chicoutimi certifient que c’est la députée et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, qui a fourni des esquisses provenant de la firme Maîtres d’œuvre Architectes pour rénover le Centre George-Vézina. Le flou persiste tout de même quant à l’entité qui a réglé la note s'élevant à plus de 20 000 $.

Le financement permettant de donner une nouvelle vie au Centre Georges-Vézina (CGV) passera, en bonne partie, par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Un appel de projets pour le programme qui finance notamment des infrastructures sportives, pour un maximum de 20 M$ de Québec sur un projet de 30 M$, sera lancé au cours des prochaines semaines.

Le conseiller municipal de Saguenay, Michel Potvin, raconte qu'une première rencontre portant sur l'avenir du bâtiment construit en 1949 s’est tenue entre les six conseillers de l’arrondissement de Chicoutimi et la ministre Andrée Laforest le 12 juillet. Celle qui est responsable des Affaires municipales a présenté un projet d’un peu plus de 40 millions de dollars. Les installations comprenaient notamment une version modifiée du CGV grâce à l'ajout d'une structure extérieure, la construction d’une piscine et d'une passerelle identifiée au nom de la multinationale Rio Tinto.

Aux dires de Michel Potvin, la ministre Laforest a suggéré aux élus de se tourner vers l’architecte Luc Gauthier s'ils avaient l'intention d'aller plus loin avec ce projet de rénovation. Une rencontre virtuelle s'est rapidement organisée avec le professionnel en question.

Après quelques démarches, on s’est retirés de ça, autour du 19 juillet. La grande surprise est survenue le 15 août , précise M. Potvin.

Le représentant du district 12 se demande si Mme Laforest n'a pas été trop loin. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Des élus du conseil de ville de Saguenay, le député fédéral Richard Martel, des représentants des organismes rattachés à l’installation sportive de Chicoutimi, Pierre Lavoie, qui plaide depuis longtemps pour une piscine, et l'ancien haut dirigeant de Rio Tinto Alcan Étienne Jacques se sont tous retrouvés dans les bureaux de Maîtres d'Oeuvre Architectes à l’invitation d’Andrée Laforest.

Luc Gauthier a fait une présentation beaucoup plus détaillée. Il a parlé de 30 millions pour le CGV et de 15 à 25 millions pour la piscine, la passerelle et les aménagements. On était rendu à 55 millions, c’est sûr que c’était plus dur à suivre , témoigne celui qui est également le président de la Commission des finances de Saguenay.

Le représentant du district 12 se demande si la députée de Chicoutimi n’a pas été trop loin .

Je ne sais pas si c’est le bon mot, malaise, mais c'est au moins questionnable. On se retrouve là de bonne foi, c’est la ministre régionale. On ne savait pas ce qu’on allait faire là. On s’imagine des choses, on ne pouvait savoir tant qu’on n’était pas présent , confie-t-il.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a qualifié la manœuvre d’Andrée Laforest d’ingérence politique. Elle a d'ailleurs fait parvenir une lettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à la suite de la rencontre survenue le 15 août. Julie Dufour y fait état de son malaise .

La soussignée ne souhaite plus participer à des rencontres de travail visant à discuter de l’opportunité de déposer des demandes de financement dans les bureaux d’architectes qui pourraient bénéficier de contrats publics. Bien qu’il s’agît de votre décision de faire votre rencontre à cet endroit avec les invités que vous avez choisi, la soussignée tient à indiquer son malaise sur cette manière de faire , lit-on dans la communication également transmise à Luc Gauthier de Maitres d'oeuvre Architecte.

Qui a payé la facture ?

Le travail d'ébauche des architectes s’élève à plus de 20 000 $. La question de qui en payera la facture a occupé une partie de la rencontre survenue à la mi-août.

Un moment donné Luc Gauthier a dit : "Quand on a un bon projet, il y va avoir un payeur." Mais ça n’a pas été clair qui payait. Pour nous autres, c’était clair, ce n’était pas la Ville, l’arrondissement, les Saguenéens, les Comètes, Pierre Lavoie, Richard Martel , se remémore M. Potvin.

La communication transmise à Mme Laforest fait d'ailleurs allusion au paiement des frais professionnels.

À ce titre nous vous rappelons qu’en aucun cas, la ville de Saguenay n’a mandaté Les Maitres d’Œuvre Architectes afin de réaliser les plans que vous avez présentés lors de cette rencontre. Il ne s’agit pas d’un mandat qui émane de la ville. Les fonctionnaires de la Ville de Saguenay ont d’ailleurs confirmé aux conseillers municipaux de l’arrondissement de Chicoutimi que leur budget de recherche ne pouvait pas servir à rembourser des plans d’architecture déjà commandés par une tierce personne et complétés.

Questionné par Radio-Canada la semaine dernière, Andrée Laforest a répondu ne pas avoir payé les plans de l'équipe d'architectes, ni savoir qui les payerait. Selon la lettre signée de la main de Julie Dufour, Mme Laforest pourrait bien se tourner vers ses budgets discrétionnaires pour payer la facture du mandat.

L'entourage du conservateur Richard Martel et une représentante de Rio Tinto ont indiqué n'avoir reçu aucune demande de paiement de ladite facture.

Le Parti québécois penche pour une enquête

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, dit avoir reçu plusieurs appels en provenance du Saguenay. Il s'interroge si la ministre Laforest a eu accès à des informations privilégiées. Selon lui, la moindre des choses, c'est qu'une vérification soit faite par le Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

Bien que le député ait interpellé l'institution indépendante sur le réseau social X, anciennement Twitter, il ne s’agit pas d’une demande officielle.

Une municipalité est fort mal à l'aise d'un choix qu'on lui impose, mais pas de n'importe qui, de leur député qui est aussi ministre des Affaires municipales. Donc, déjà l'autorité d'une ministre, c'est beaucoup versus l'autonomie municipale. C'est malaisant comme on dit. S'ajoute à ça un programme qui s'appelle le PAFIRSPA , un programme d'infrastructure, la date limite est bientôt. Ça donne l'impression que parce qu'on est ministre, on pourrait favoriser la réalisation d'un projet par rapport à une autre région , a soutenu M. Bérubé.

En date de jeudi, la commissaire à l'éthique et à la déontologie confirmait n’avoir reçu aucune demande d’enquête concernant Andrée Laforest.

Radio-Canada a tenté de joindre à plusieurs reprises, plus tôt cette semaine, Maîtres d’œuvre Architectes à l'origine des esquisses présentées par la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un projet de complexe au printemps

Rappelons qu'au printemps, un projet de complexe sportif de 100 M$, incluant notamment une piscine et une glace de dimension olympique pour le patinage de vitesse sur courte piste, avait été présenté par l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et Saguenay à la ministre Laforest. Lors de la rencontre, le projet avait évolué pour inclure une rénovation du Centre Georges-Vézina et un autre emplacement pour la piscine. Celle-ci aurait été située sur les terrains de l' UQAC face au Centre Georges-Vézina et aurait été reliée par une passerelle. L' UQAC a ensuite décidé de faire cavalier seul.