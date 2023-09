CSS du Pays-des-Bleuets : une cinquantaine d’enseignants recherchés pour les remplacements

Même si le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a pourvu tous les postes pour la rentrée, il recherche encore de 50 à 60 enseignants pour combler des remplacements.

Ainsi, tous les élèves ont un enseignant pour les cours qui débuteront le 5 septembre, à l'exception de l'École secondaire des Grandes-Rivières où c'est plutôt prévu pour le 6 septembre.

Le centre de services compte actuellement 730 enseignants pour les niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

Pour réussir à garnir les rangs, une vingtaine d'enseignants qui étaient partis à la retraite sont revenus pour prêter main-forte, que ce soit à temps partiel ou à temps plein.

De plus, une vingtaine d'étudiants en enseignement, donc en voie de se qualifier, font aussi partie des rangs.

Alors que la semaine dernière, le syndicat prédisait que de 50 à 60 enseignants non légalement qualifiés seraient engagés, c’est finalement une trentaine qui l’ont été selon le CSS . Ce nombre représente 4 % de tous les enseignants.

Nadia Tremblay est la directrice du Service des ressources humaines du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets.

On a comblé plusieurs besoins la semaine passée, en début de semaine, et on continue encore aujourd'hui et au cours des prochains jours de venir combler entre autres les tâches un peu plus à temps partiel. Je pense entre autres aux réductions de tâches, les retraites progressives et s’il y a des libérations éventuellement. Également, on est en train de bonifier les tâches de nos enseignants à temps partiel, ceux qui sont intéressés à travailler à 100 % , a expliqué Nadia Tremblay, directrice des ressources humaines au CSS du Pays-des-Bleuets.

Il reste toutefois une banque d’enseignants à garnir pour les remplacements, notamment pour combler d’éventuelles absences en raison de maladie ou de congés parentaux. Idéalement, le centre de services scolaire vise à engager une cinquantaine de personnes pour combler ces besoins et remplir les listes qui sont vides actuellement.

Le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets a tenu un salon de l'emploi le 16 août.

Pour attirer des employés, le centre est très actif sur les réseaux sociaux et s'est aussi tourné vers le recrutement international. Un salon de l’emploi a d’ailleurs aussi été tenu récemment.

On pense avoir peut-être environ 10 travailleurs étrangers qui devraient intégrer notre organisation. Déjà, j'ai des gens qui arrivent cette semaine. [...] En 2024-2025, on s'attend d'être capable d'aller chercher peut-être une vingtaine de travailleurs étrangers pour la prochaine année scolaire, mais encore cette année, on va être présent dans les missions au niveau international pour aller chercher de la main-d'œuvre davantage au niveau du secondaire, entre autres pour maths, sciences, français ou anglais , a-t-elle poursuivi..

La pénurie de main d’œuvre frappe également les employés de soutien, comme des conseillers pédagogiques, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, concierges et employés des services de garde.

D'après un reportage de Laurie Gobeil