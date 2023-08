Ottawa nomme Konrad Winrich von Finckenstein commissaire à l’éthique par intérim

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi la nomination de Konrad Winrich von Finckenstein au poste de commissaire à l'éthique par intérim.

Le gouvernement devra consulter les partis d'opposition avant d'effectuer une nomination permanente.

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique précise que la nomination de M. Finckenstein est en vigueur pour une période de six mois et qu'il dispose de tous les pouvoirs accordés au commissaire par la Loi sur le Parlement du Canada .

Konrad Winrich von Finckenstein succède à Martine Richard, qui a dû se retirer en raison de ses liens familiaux avec le ministre Dominic LeBlanc, qui avait la responsabilité des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Martine Richard est la belle-sœur de M. LeBlanc. Elle avait été nommée en mars commissaire fédérale aux conflits d'intérêts et à l'éthique par intérim, pour un mandat de six mois.

L’opposition n’a pas manqué de faire pression sur le gouvernement Trudeau, qui a bien tenté de défendre la nomination de Mme Richard avant de céder.

Le premier ministre avait indiqué que Mme Richard travaillait pour le Commissariat depuis de longues années et que son arrivée à cet emploi remontait aux années où le gouvernement conservateur de Stephen Harper était au pouvoir.

Le ministre LeBlanc avait lui aussi dû se défendre, assurant qu'il s'était récusé lorsque le premier ministre avait abordé la question lors de réunions du Cabinet.

Mais ce n’était pas assez aux yeux de l’opposition, qui a maintenu la pression en demandant sa tête.

Martine Richard a quitté son poste sans révéler publiquement les raisons de sa démission.