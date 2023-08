Palmarolle invite les automobilistes à la vigilance en l’absence du brigadier scolaire

La municipalité de Palmarolle, en Abitibi-Ouest, peine à pourvoir le poste de brigadier scolaire sur son territoire.

Elle demande donc aux usagers de la route de faire preuve d’une grande vigilance à l’approche de la traverse piétonnière sur la route 393 durant les heures scolaires.

Le pavillon de Palmarolle de l'école Dagenais accueille des élèves de la maternelle 4 ans jusqu’à la deuxième année du secondaire.

On a déjà des radars pédagogiques aux deux entrées du village. On demande vraiment à tous les utilisateurs de réduire leur vitesse à 50 km/h. Et quand ils entrent en zone scolaire, de s’arrêter s’il vous plaît à la traverse piétonnière. Il faut vraiment être vigilant, parce que c’est la sécurité des enfants , affirme la mairesse Véronique Aubin, qui demande le soutien du ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que de la Sûreté du Québec.

La mairesse Véronique Aubin demande aux automobilistes d'être prudents et laisser les enfants traverser en toute sécurité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Un poste difficile à pourvoir

L’ancien brigadier scolaire de Palmarolle a quitté pour la retraite à la fin de la dernière année scolaire et le poste est affiché depuis la mi-juillet. Les candidats ne se ruent toutefois pas aux portes, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.