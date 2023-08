CFAI Franco festival reporté : les détenteurs de billets toujours dans le noir

Le CFAI Franco festival à Edmundston est reporté en 2024. Cette décision a été annoncée sur les ondes de la station de radio communautaire jeudi après-midi. On annonce également que des changements seront apportés du côtés de la structure de l'événement, sans préciser lesquels.

Lors de l’émission Le retour de Mike , jeudi après-midi, le directeur général de l’Association des radios communautaires et acadiennes du Nouveau-Brunswick, Pier-Luc Brousseau, a indiqué que l’objectif était que le Franco festival ait lieu tel que prévu, en 2023.

Toutefois, selon lui, il était impossible d’y arriver puisque des décisions, qui avaient été prises par l'ancienne direction n’avaient pas été prises de la bonne façon.

On a parlé aux artistes, aux représentations, aux différentes agences, puis on s’est dit qu’on n'annule pas nos contrats, on veut les reporter dans la mesure du possible , affirme Pier-Luc Brousseau, sans donner plus d'informations sur ce qu'ils comptent faire.

Aucune date n'a été évoquée pour la tenue du festival en 2024.

Plus tôt cette semaine, Radio-Canada Acadie avait dévoilé que le festival était reporté. Les organisateurs du festival ont refusés d'accorder une entrevue.

Que se passe-t-il avec les billets?

Une procédure sera éventuellement mise en place pour les détenteurs de billets qui souhaitent se faire rembourser, selon les responsables, mais ils n'ont pas précisés quand et comment ces rembourseront seront effectués.

Ils ont également dit aux gens de garder leurs billets. Toutefois, au cours des derniers jours, plusieurs personnes ont indiqué ne plus avoir accès à leurs billets électroniques.

Le site Internet de l'événement ne fonctionne pas depuis le début de la semaine.

Ouvrir en mode plein écran Zachary Richard fait partie de la brochette d'artistes qui devaient participer au CFAI Franco festival. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Rick Diamond

Une trentaine d'artistes devaient participer au festival, incluant France d'Amour, Diane Tell, La Chicane, Léa Jarry, Zachary Richard, Olivier Dion, Zoo Baby et Corneille, pour n'en nommer que quelques-uns.

Bientôt un nouveau directeur de la radio

Par ailleurs, pendant l’émission, la venue d’un nouveau directeur a été annoncée.

L’identité de la personne qui arrivera à la direction de la station CFAI reste inconnue. Le directeur général de l’ARCANB a annoncé que cette personne entrera en poste dès le début du mois d'octobre.

Avec des informations de Mathilde Pineault