« En 2025 et en 2026, si les taux d’intérêt sont encore très élevés, je prévois une catastrophe pire que celle que les Américains ont vécue en 2008 », a dit le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, en entrevue avec Joel-Denis Bellavance de La Presse, le 28 août. Cette projection est exagérée.

Tous les économistes prévoient une baisse de taux en 2024. Cette baisse, prévue d’abord pour la fin de 2023, pourrait finalement survenir dans la première moitié de 2024. En parlant de taux très élevés en 2025 et en 2026, le chef de l’opposition officielle à Ottawa évoque un scénario très peu probable, selon les prévisions des économistes du secteur privé.

Ensuite, il est alarmiste d’évoquer une crise pire que celle de 2008 aux États-Unis. La chute immobilière qui est survenue chez nos voisins du sud à cette époque a été catastrophique pour des millions d’Américains. Elle était attribuable à deux grands facteurs : l’octroi d’hypothèques très risquées par des prêteurs douteux et la création de produits financiers s’appuyant sur ces hypothèques très risquées, qui étaient pourtant censés être de grande qualité.

Nous sommes à mille lieues de ce scénario. Aujourd’hui, le problème premier, c’est l’endettement des ménages. Sur ce point, Pierre Poilievre a raison de s’inquiéter du fait que de nombreux ménages ont fait l’acquisition d’une propriété durant la pandémie à fort prix et à faible taux d’intérêt, et qu’ils doivent aujourd’hui composer avec des taux en forte hausse.

Alors, oui, beaucoup de ménages se trouvent dans des situations périlleuses. Mais de là à évoquer une crise pire que 2008, l’éclatement d’une bulle ou un problème financier systémique, il y a une ligne que le chef conservateur franchit et qui ne correspond pas aux faits.

Les faits

Il faut dire que le tiers des ménages au pays sont des propriétaires avec hypothèque. Le reste des gens sont locataires ou propriétaires sans hypothèque. Et 10 % des ménages ont des hypothèques à taux variable, la grande majorité à paiement fixe, mais avec une part versée en intérêts qui est de plus en plus grande avec la hausse des taux.

Au moment du renouvellement de leur hypothèque, à taux fixe ou à taux variable, les ménages devront probablement payer davantage en raison des taux d’intérêt plus élevés. Des taux qui, je le rappelle, sont tout de même appelés à baisser en 2024. Et des taux, je le rappelle aussi, qui n’ont rien à voir avec ce qu’on vivait dans les années 1980.

Les institutions financières vont très certainement offrir à leurs clients de revoir la durée de leur prêt pour éviter une hausse trop importante des paiements. Selon Sébastien McMahon, économiste en chef de IA Groupe financier, offrir une telle flexibilité est dans l’intérêt des emprunteurs, mais ce l’est aussi pour les banques, qui n’ont aucune envie de se retrouver avec des milliers de trousseaux de clés de maisons saisies.

Par ailleurs, le nombre de dossiers d’insolvabilité augmente au pays, mais on n’est pas encore revenu au niveau d’avant-pandémie. Sébastien McMahon est d’avis que l’insolvabilité va continuer d’augmenter pour dépasser le plateau de 2019, mais cela ne veut pas dire que le risque est systémique et que la situation s’approche d’un état de crise.

Il est important de comprendre cela. Beaucoup de gens souffrent de l’inflation et de la hausse des taux, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais cela est-il en train de provoquer une récession majeure, une crise, une bulle immobilière, un risque systémique et… une situation pire que 2008 aux États-Unis?

Il est clair que l’accès à la propriété ne s’améliore pas, Pierre Poilievre a raison de le souligner. Mais ce n’est pas très nouveau en même temps. C’est pour cette raison que le gouvernement actuel tente de faciliter l’accès à la propriété avec la création d’un nouveau produit, qui fait son apparition cette année : le CELIAPP, le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

Il est important de souligner aussi que les marchés de Toronto et de Vancouver distorsionnent les données pour l’ensemble du pays en matière d’accès à la propriété. Des marchés comme ceux de Québec, de Calgary ou d'Halifax n’ont pas connu de croissance marquée des prix immobiliers entre 2012 et 2020, loin de là.

Oui, l’accès à la propriété est difficile dans certains grands centres, mais ce n’est pas le cas partout. C’est surtout l’accès au logement qui est complexe. Et ici, ce n’est pas tant les taux d’intérêt qui jouent que la disponibilité et le manque de logements en construction.

Ébranler l’institution de la Banque du Canada

Ce qui est le plus troublant avec l’intervention de Pierre Poilievre, ce sont ses propos qui donnent l’impression qu’il souhaite contrôler la Banque du Canada. La banque centrale mène une politique monétaire qui est indépendante de l’État et qui doit le demeurer.

Pierre Poilievre a évoqué, par le passé, la possibilité de congédier le gouverneur de la Banque du Canada s’il devenait premier ministre. Il le ferait parce qu’il n’est pas d’accord avec ses décisions. Et aujourd’hui, il affirme qu’il mènerait une politique pour faire baisser l’inflation et amener la Banque du Canada à diminuer les taux d’intérêt.

Le Canada est l’un des pays les plus solides du monde, avec une note de crédit AAA, aux assises financières très stables, avec des institutions qui le sont également. S’attaquer à la Banque du Canada en menaçant de congédier le gouverneur ou en voulant orienter la politique monétaire, c’est emprunter la voie de Donald Trump, qui attaquait sans cesse le président de la Réserve fédérale, ou de Recep Tayyip Erdoğan, en Turquie, qui a limogé son gouverneur de la banque centrale à plusieurs reprises en exigeant des baisses de taux malgré une inflation galopante.

S’inspirer de Diane Bellemare

Pierre Poilievre gagnerait à s’inspirer des propositions de la sénatrice Diane Bellemare dans sa critique de la Banque du Canada. La sénatrice affirme que la banque centrale devrait être plus transparente. Elle lui demande, dans une lettre publiée jeudi dans Le Devoir, de mieux expliquer ses décisions, d'expliquer surtout le coût économique et financier des hausses de taux d'intérêt.

En haussant les taux, la Banque du Canada nuit à la création d'entreprises, à la transition énergétique, à la construction de logements notamment, selon la sénatrice, et il faut le dire à la population, affirme-t-elle. Il faut changer la Loi sur la Banque du Canada et revoir la cible d’inflation à 3 % et non plus à 2 %, de l’avis de Diane Bellemare.

Ce type de commentaire est avisé et a pour objectif d’améliorer les processus de la banque centrale. Diane Bellemare cherche à consolider l’institution de la Banque du Canada, de la rendre meilleure et plus ouverte, alors que les propositions de Pierre Poilievre ressemblent davantage à une forme d’interférence dans la politique monétaire. La distinction est importante.

Le chef de l’opposition officielle a raison de remettre en question les dépenses de l’État, les politiques en matière de productivité et d’innovation et l’attractivité du Canada. Mais en s’attaquant à la Banque du Canada, il crée de la confusion dans la population sur le travail de la banque centrale et fragilise une institution qui est au coeur de la stabilité financière du pays.