Une femme de Saskatoon lutte pour plus de biodiversité dans sa ville

La résidente de Saskatoon Pooja Bansal a cru bon de remplacer sa pelouse par un jardin de pollinisateurs, mais a été contrainte de couper quelques plantes. Elle demande que des changements de réglementation soient apportés, afin de créer plus de biodiversité dans la Ville.

L’objectif de Pooja Bansal était de créer un écosystème favorable aux espèces naturelles dans la Ville. C’est ainsi qu’elle a décidé de mettre sous terre quelque 120 plantes.

Auparavant, ce jardin ne rendait pas service à la communauté, ne créait pas de biodiversité et utilisait beaucoup de pesticides qui tuent les plantes et les espèces indigènes , explique Pooja Bansal.

Elle explique que son jardin avait pu économiser l’eau et attirer davantage d’abeilles. Un jour, des fonctionnaires de la Ville se sont présentés à sa porte et lui ont demandé de tailler quelques plantes.

J'ai été vraiment surprise parce que l'agent est revenu deux ou trois fois pour vérifier si nous avions coupé , a-t-elle déclaré.

Il est très important de les conserver pour l'hiver, car les graines qu'elles contiennent servent de nourriture aux oiseaux. C'est à contrecœur que nous avons dû les abattre.

Le règlement de la Ville sur l'entretien des propriétés et la suppression des nuisances stipule que les terrains ne doivent pas être envahis par de l'herbe de plus de 20 centimètres.

Aussi, la loi provinciale sur la lutte contre les mauvaises herbes autorise les municipalités à renforcer le contrôle sur ces plantes.

Toutefois, les végétaux plantés tels que les arbustes, les plantes vivaces ou un jardin potager ne sont pas considérés comme une infraction, même si leur hauteur dépasse la limite fixée.

Pooja Bansal indique que les plantes de son jardin n'étaient pas des mauvaises herbes envahissantes, mais des cultures planifiées .

Lorsqu'elles n'étaient pas taillées, elles aidaient l'écosystème en encourageant les espèces indigènes de papillons, de papillons de nuit, de libellules et de sauterelles à venir se nourrir , déplore Pooja Bansa.

Le directeur des normes communautaires de la Ville de Saskatoon, Met Grazier, a, dans un communiqué, souligné que lorsqu'une plainte est déposée, la section des règlements de la Ville travaille avec le résident pour parvenir à un accord .

Ouvrir en mode plein écran Le règlement de la Ville sur l'entretien des propriétés et la réduction des nuisances stipule que les terrains ne doivent pas être envahis par de l'herbe de plus de 20 centimètres. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Pollinator Paradise YXE est un groupe qui s'efforce de ramener les plantes et la faune indigènes à Saskatoon dans le cadre d'un projet appelé Wild About Saskatoon.

Sa présidente, Candace Savage, reconnaît que les jardins pollinisateurs peuvent attirer l'attention en raison de leur apparence .

Elle estime qu' il est important d'exprimer clairement vos intentions, car votre jardin, surtout s'il se trouve dans la cour avant, aura une apparence un peu différente de celle à laquelle les gens sont habitués .

Au cours des deux dernières années, l'organisme Pollinator Paradise YXE a réussi à enregistrer plus d'une centaine de jardins pollinisateurs dans la ville.

Même si Pooja Bansa s'est conformée à la réglementation de la Ville, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle a renoncé à son objectif de créer un jardin de pollinisation.

Elle appelle à un changement du règlement de la Ville, afin de créer de la biodiversité.

Je n'encourage pas les pelouses inutiles qui sont devenues un symbole de statut et de prestige , indique Pooja Bansa.

Nous continuerons à faire notre part pour créer un jardin de pollinisateurs et nous espérons que tout le monde ou certaines personnes se joindront au mouvement pour créer plus de biodiversité dans la ville. C'est tellement excitant de voir une autoroute d'abeilles, d'oiseaux et de lapins se réfugier dans notre jardin.

