Un sauna et un bassin chaud : le Noranda Hôtel & spa veut un espace thermal

Attirer de nouveaux clients, contourner la pénurie de main-d’œuvre. C’est en partie ce que cherche à accomplir le Noranda Hôtel & spa avec son projet d’espace thermal, qui devrait contenir un sauna sec, un bain vapeur, ainsi qu’un bassin chaud et un autre froid.

L’entreprise obtient un soutien financier de 1,7 million de dollars du ministère du Tourisme en vertu du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était présente à Rouyn-Noranda pour assister au dévoilement du projet, mais aussi pour confirmer l’octroi d’un soutien financier qui équivaut à 50 % des coûts tels qu’ils sont estimés actuellement.

L'hôtellerie, c’est la colonne vertébrale de l’industrie touristique , soutient Mme Proulx. Elle vante les caractéristiques du PARIT , dont le troisième appel sera lancé le mois prochain.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère du Tourisme accorde 1,7 M$ au Noranda Hôtel & spa pour l'aider à dévolepper une expérience thermale. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ce programme a été instauré en 2021 pour aider les entreprises ébranlées par la pandémie de COVID-19 et les périodes de confinement. On voulait profiter de la période de pause forcée pour inviter les entrepreneurs à faire des améliorations et des rénovations pour qu’ils aient une capacité d’accueil tant en hébergement qu’en attraction, une fois les frontières rouvertes , explique la ministre Caroline Proulx.

Le projet d’expérience thermale devrait prendre place dans l’ancienne enceinte de la piscine de l’hôtel. Le Noranda Hôtel & spa espère offrir ce service à compter de décembre 2024. Les appels d’offres n’ont pas encore été lancés.

Atténuer le manque d’employés

Ouvrir en mode plein écran Valérie Guertin, directrice et copropriétaire du Noranda Hôtel & spa, et Frédéric Arsenault, directeur général et copropriétaire. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Valérie Guertin, copropriétaire du Noranda Hôtel & spa, croit que le projet d'espace thermal aidera l’entreprise à se démarquer et à attirer des clients du nord-est de l'Ontario.

Elle estime qu’un tel service pourrait aider à atténuer les méfaits de la pénurie de main-d’œuvre, en plus d’élargir l’offre de services actuelle. La section hammam, qui offre des services de bain tourbillon et de bain vapeur, notamment, étant toujours à guichet fermé , illustre Mme Guertin.