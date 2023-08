De nouveaux sentiers au Mont-Bellevue pour les amateurs de vélo de montagne

Les adeptes de vélos de montagne ont maintenant accès à deux nouveaux sentiers sur les terrains de l'Université de Sherbrooke. Depuis jeudi, ce sont 6 km qui s'ajoutent aux 13 km déjà existants dans le parc du Mont-Bellevue.

Il s’agit d’un projet de l'ordre de près de 150 000 $ qui relie notamment l'université au réseau de sentiers de la montagne.

Définitivement depuis les dernières années, on voit beaucoup plus d’achalandage dans le parc du Mont-Bellevue donc c’est vraiment un bel ajout d'avoir 6 km de sentier de plus pour tous les usagers. , raconte l'adjointe administrative au Regroupement du parc du Mont-Bellevue, Mélanie Drouin. Le réseau de sentiers s'étend maintenant sur 19 km.

C’est important parce qu’on augmente de 50 % la capacité du circuit cyclable en montagne et en hiver également, mais aussi, on a réussi à aménager des sentiers durables à l’intérieur d’une forêt qu’on désire protéger.

En collaboration avec l'Université de Sherbrooke, la Ville et le Regroupement du parc du Mont-Bellevue se sont assurés de minimiser l'impact environnemental des sentiers.

On a travaillé avec le Bureau de l’environnement pour s’assurer de proposer un corridor bien défini qui respecte les zones sensibles , lance fièrement Patrice Cordeau qui est vice-recteur adjoint au développement durable de l'Université de Sherbrooke.

Je pense que l’on peut être fier d’avoir trouvé un compromis où les gens de vélo n’ont pas fait beaucoup de compromis sur la qualité du sentier, peut-être sur l’endroit où il passe, mais non plus sur le nombre de kilomètres donc c’est vraiment une solution gagnante pour tous , ajoute la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l’université, Denyse Rémillard.

Un sentier qui est vertical, c’est peut-être agréable, mais d’un autre côté, ça augmente rapidement les problèmes d’érosion et là tout s'enchaîne. Ça se détruit latéralement, ça devient de plus en plus large.

La Ville assure que l'accès aux sentiers demeurera gratuit dans le parc. C’est depuis toujours un parc public, mentionne la représentante de la Ville au comité conjoint du parc du Mont-Bellevue, Geneviève La Roche. J’ai toujours senti un désir autant de l'Université de Sherbrooke et de la Ville de préserver cette accessibilité-là.

Jeudi, des cyclistes se sont empressés d'essayer les nouveaux parcours inaugurés. Les pistes sont quand même assez à pic, assez challengeantes, ça peut être aussi facile pour tout le monde , pense Charles-William Quirion.

On a de belles pistes, bien entretenues, bien aménagées, on en voudrait tout le temps plus. C’est l’fun de l’avoir à côté de l’université, à côté de chez nous, vraiment en ville. On ne peut pas se plaindre.

Cet hiver, un total de 13 km de sentiers seront entretenus.

D’après le reportage de Delphine Belzile