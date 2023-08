Loin de l’idée commune qu'on se fait d'un consommateur de drogues, l'hécatombe actuelle des surdoses touche tous les groupes d'âge et toutes les classes de la société, nous apprennent les nouvelles données dévoilées par la Direction régionale de santé publique ( DRSP ) de Montréal.

La victime type n'est pas le jeune punk qu'on s'imagine , décrit la directrice générale de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues, Chantal Montmorency. À ses yeux, il s'agit bien plus souvent d'hommes d'une certaine génération qui n'ont pas appris à parler de leur douleur et à prendre soin d'eux-mêmes.

D'après de nouvelles données dévoilées par la DRSP de Montréal, 77 % des surdoses mortelles surviennent dans des domiciles et environ 9 % des décès touchent des personnes en situation d'itinérance.

Ces chiffres, compilés entre août 2022 et juillet 2023 sur le territoire de Montréal, n'étonnent pas du tout Mme Montmorency.

Publicité

Au total, 175 surdoses mortelles ont été recensées, dont 138 touchant des hommes. En regardant le portrait de plus près, on constate que la tranche d'âge la plus affectée est celle des 40-59 ans.

Un portrait type au-delà des clichés

On a l’impression que c’est dans la rue que ça se passe, mais il y a une souffrance privée. Ce n’est pas parce que l’on consomme qu’on n’est pas fonctionnel , commente la directrice clinique adjointe à la Mission Old Brewery, Mélanie Richer, qui a été travailleuse de rue pendant 15 ans.

De son côté, Jean-François Mary, directeur général de l’organisme communautaire Cactus Montréal, fait remarquer qu’au-delà des clichés, la consommation de substances illicites au sein de la population est largement sous-estimée.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Mary, directeur général de Cactus Montréal (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Il y a deux catégories d’âge plus représentées que les autres quand on parle de surdoses : les 40 ans et plus, ainsi que la tranche d’âge des 30 à 40 ans , observe-t-il.

Il relate les nombreux enjeux sous-jacents à ce phénomène, tels que la pauvreté croissante, la crise du logement et l’inflation, qui augmentent l’anxiété de la population.

Il ne faut pas omettre le fait que certaines drogues sont coupées avec du fentanyl, à l'insu des clients occasionnels et même des adolescents.

On n’est pas dans un contexte où les messages de prévention sont très efficaces. Les gens consomment pour alléger la douleur, le stress, l’anxiété, la peine… Dans nos sociétés modernes occidentales, les gens souffrent beaucoup de difficultés sociales et économiques.

On montre du doigt la pointe de l’iceberg et les personnes extrêmement marginalisées ou encore en situation de pauvreté extrême. Toutefois, ce sont des enjeux sociétaux beaucoup plus vastes , insiste-t-il. Il explique que la pandémie a mis en évidence certains problèmes et que la crise des surdoses est un autre révélateur des difficultés que vivent nos sociétés occidentales.

S'automédicamenter, au risque de perdre la vie

Chantal Montmorency fait ressortir que bon nombre de personnes consomment pour apaiser une douleur physique ou émotive.

Il faut qu'on accepte qu'il y a des souffrances physiques ou mentales qui nécessitent une médication. Si on ne fournit pas aux gens la substance dont ils ont besoin, ils vont aller s'approvisionner ailleurs et s'automédicamenter.

Les facteurs socio-économiques et les traumatismes ne sont d'ailleurs que quelques raisons pour lesquelles une personne sera encline à consommer des substances psychoactives, ajoute-t-elle.

Consommer de la drogue, ça ne veut pas dire qu'on est dépendant et malade , souligne Chantal Montmorency. On ne devrait pas non plus être criminalisé juste parce que l'on consomme. Après tout, la drogue qui fait le plus de ravages, c'est l'alcool, et il y en a partout! , remarque la directrice générale.

Ouvrir en mode plein écran Les facteurs socio-économiques et les traumatismes ne sont d'ailleurs que quelques raisons pour lesquelles une personne sera encline à consommer des substances psychoactives. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

De son côté, Jean-François Mary note que les consommateurs craignent d’appeler la police en cas de malaise, puisque la majorité des drogues restent illégales. Au début du XXe siècle, les gens mouraient à cause de la prohibition de l’alcool, et au début de ce siècle-ci, les gens meurent à cause de la prohibition des drogues illicites , regrette Jean-François Mary.

La société est dans une posture ou elle préfère ranimer des gens jour après jour – c’est d'ailleurs notre quotidien chez Cactus Montréal – sachant très bien qu’un jour personne ne sera pas là pour les réanimer et qu’ils mourront.

Depuis l'adoption de la Loi fédérale sur les bons samaritains, en 2017, une personne qui possède une petite quantité de drogue sur elle est protégée d'une poursuite lorsqu'elle appelle les services d'urgence parce qu'elle est témoin d'une surdose.

Publicité

Remplacement de l'héroïne et de l’opium

L'an dernier, 7328 Canadiens sont morts d'une surdose d'opioïdes, selon les données du gouvernement fédéral. Cela correspond à 20 décès par jour, soit deux fois plus qu'avant la pandémie, déplore Mélanie Richer.

Si la majorité des surdoses mortelles étaient jadis causées par la consommation d'opioïdes, il faut savoir que le marché nord-américain de la drogue a énormément changé depuis 2016, et plus précisément depuis 2019 au Québec , explique Jean-François Mary.

En effet, la pandémie a amené une dégradation des substances : elles sont plus fortes et davantage coupées, ce qui les rend plus difficiles à contrôler.

Comparativement à avant, on retrouve des opioïdes [tels que le fentanyl, la morphine, la codéine et la méthadone] dans plusieurs substances. Avant, les surdoses touchaient les consommateurs par injection. Aujourd’hui, il s’agit principalement de surdoses par inhalation.

Des centres de consommation supervisée gérés par les organismes communautaires comme Spectre de rue, Dopamine, CACTUS Montréal et L'Anonyme ont permis d'éviter un grand nombre de décès, notamment en fournissant des trousses de naloxone, un médicament à effet rapide qui neutralise temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes.

Ouvrir en mode plein écran Une personne prépare sur le trottoir des substances illicites avant de les consommer. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Or, en ce moment, les centres de consommation supervisée de Montréal ne permettent pas l'inhalation en salle, explique le Dr Benoit Corriveau, de la DRSP de Montréal. Chez Dopamine, le directeur général Martin Pagé confirme qu'un projet d’agrandissement pour aménager une salle d'inhalation au cours de la prochaine année est sur la table. Pour que mon équipe de travail intervienne en cas de surdose, il faut une ventilation spéciale qui draine la salle de toute boucane , note-t-il.

On signale en moyenne 49 interventions d'urgence par mois dans ces installations. Autant de gens n'auraient pas bénéficié de soutien professionnel s'ils avaient été seuls à la maison.

Dans un même ordre d'idées, l'organisme communautaire Cactus Montréal, rien que pour l'année 2022-2023, a évité 351 surdoses mortelles. Entre avril et juillet, ce sont 170 surdoses.

Cet organisme communautaire distribue également à lui seul plus de 400 trousses de naloxone par mois, ce qui représente 1600 fioles mensuellement.

Ouvrir en mode plein écran Les ambulanciers paramédicaux d'Urgences-santé administrent de plus en plus de naloxone afin d'inverser temporairement une surdose d'opioïdes. Photo : St. John Ambulance

Le directeur général du centre estime que les données dévoilées par la DRSP de Montréal seraient largement pires s'il n'y avait pas de centres de consommation supervisée.

Au-delà de la naloxone et des salles de consommation, il faut que les gouvernements prennent des mesures beaucoup plus profondes et revoient les modes de régulation des drogues puisque les substances psychoactives sont un bien de consommation relativement courant.

Les intervenants en toxicomanie notent d’ailleurs l'augmentation de la consommation de méthamphétamine en cristaux par injection et la quasi-disparition de l’héroïne, remplacée par des analogues de fentanyl (un opioïde entièrement synthétique qui ne nécessite plus de champs de pavot pour être produit), ce qui fait en sorte que les personnes doivent consommer plus fréquemment.

Implication citoyenne et trousses gratuites de naloxone

En 2022, les ambulanciers paramédicaux d'Urgences-santé ont administré de la naloxone à 291 reprises, un record. En 2023, rien que de janvier à juin, 163 interventions ont été complétées.

Urgences-santé n'est pas la seule à utiliser de la naloxone pour sauver des personnes en surdose : les policiers de Montréal en ont administré 147 fois l'an dernier, contre 115 fois l'année précédente.

Dans les stations de métro de Montréal, les agents de la Société de transport de Montréal (STM) ont administré 15 fois de la naloxone entre janvier et mars. En comparaison, ce médicament a été administré 10 fois du 1er mars au 31 décembre 2022, année où les agents de la STM ont commencé à transporter de la naloxone sur eux.

Ouvrir en mode plein écran Surprenamment, les hommes âgés de 40 à 59 ans sont les plus affectés par les surdoses à Montréal. Photo : Radio-Canada / Patrick Andre Perron

Une question revient donc sur de nombreuses lèvres : l’implication citoyenne peut-elle faire partie de la solution pour enrayer cette crise?

De plus en plus de citoyens s’équipent de trousses de naloxone disponibles gratuitement à la pharmacie pour aider les consommateurs lors de surdoses. Ce mouvement citoyen ne surprend pas Mélanie Richer qui pense que c’est une responsabilité sociale de venir en aide aux gens en détresse .

Les pharmacies sont d'ailleurs tenues de donner une formation lorsqu'elles fournissent une première trousse à quelqu'un. Présentement, ce qui est très utilisé et très offert est la naloxone nasale, dont la procédure est vraiment simple et moins stressante qu’utiliser l’injection intramusculaire , met de l'avant Mélanie Richer.

Il n’y a pas de risque à administrer de la naloxone à quelqu’un qui n’est pas en surdose, alors dans le doute, on intervient , conclut l'ancienne travailleuse de rue.

Avec les informations de La Presse canadienne