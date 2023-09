La Colombie-Britannique peine à gérer l’accès à ses eaux souterraines

La Colombie-Britannique éprouve des difficultés à gérer les droits d’utilisation de l’eau souterraine, une eau qui est essentielle aux écosystèmes des rivières et à l’agriculture. La situation crée des tensions entre les entreprises locales, le gouvernement et les groupes environnementaux.

Katy Ehrlich fait partie des gens qui dépendent de cette ressource. Les mains dans les feuilles vertes, elle ramasse fièrement trois belles courgettes jaunes.

Nous fournissons des légumes, bons pour la santé, à la communauté. J'ai donc l'impression que nous faisons quelque chose d'important.

Katy Ehrlich, propriétaire de la ferme Alderlea à Duncan, est fière d'approvisionner la communauté en légumes abordables.

Autour de la ferme, la végétation jaunie témoigne de la période de sécheresse sans précédent que subit la Colombie-Britannique. La petite ferme Alderlea est nichée dans la vallée de Cowichan, sur l’île de Vancouver, une région particulièrement touchée par le manque de précipitations.

Pendant deux décennies, l'entreprise familiale a compté sur deux puits d'eau souterraine pour l'irrigation de ses légumes. Cependant, en juillet dernier, la visite d'un agent du gouvernement provincial a changé les choses.

On nous a annoncé qu'on ne pouvait plus utiliser les eaux souterraines. Ça a été un véritable choc pour nous, car nous ne nous attendions pas du tout à cela.

Depuis 2016, les utilisateurs d'eau souterraine à des fins commerciales doivent obtenir un permis du gouvernement provincial. Katy Ehrlich a pourtant le souvenir d’avoir fait la demande pour son permis en 2020, , mais la province lui a répondu ne pas en avoir de trace. Nous étions convaincus de l'avoir envoyé.

La ferme Alderlea utilise l'irrigation au goutte-à-goutte, pour minimiser la quantité d'eau nécessaire à la culture des légumes.

La ferme a rapidement dû s’adapter et achemine maintenant l'eau par camion jusqu’à une citerne, pour subvenir à ses besoins. Une solution coûteuse et non viable pour l’entreprise.

Nous avons renouvelé notre demande parce que nous avons toujours voulu être en règle . Kathy Ehrlich soutient que les temps d’attente pour un permis sont de deux à trois ans. Il s'agit d'une menace pour la sécurité alimentaire dans la vallée de Cowichan , dit-elle.

Plusieurs années d’attente

Après avoir travaillé pendant 36 ans pour la province dans le programme sur les eaux souterraines, l’hydrologue Mike Wei aide maintenant les entreprises à obtenir des permis. Il confirme que le temps d’attente de ses clients est élevé. Je pense que cela devrait être plus rapide que cela.

De nombreuses entreprises comme celle de Katy Ehrlich dépendent de l’eau pour leur fonctionnement. Lorsque vos décisions ne sont pas prises à temps, vous risquez d'entraîner les gens dans la clandestinité , constate Mike Wei.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, chargé de ce dossier, n’était pas disponible pour une entrevue. D'après mon expérience, l'eau a tendance à ne pas être la grande priorité , affirme l’hydrologue.

L'hydrologue Mike Wei a travaillé pendant 36 ans pour la Colombie-Britannique dans le programme sur les eaux souterraines.

La province doit intensifier ses efforts , avance également Aaron Hill, biologiste et directeur général pour Watershed Watch Salmon Society. Il soutient que la province devrait tenter de rattraper les retards dans le traitement des demandes de permis, mais aussi sévir contre les entreprises qui exploitent des puits illégaux.

L'organisation environnementale pour laquelle il travaille mène actuellement une enquête sur un terrain de golf à Chilliwack qui exploiterait un puits sans permis. Récemment, ils ont déposé une plainte auprès des autorités provinciales.

Actuellement, il y a encore des milliers d'utilisateurs d'eau souterraine sans permis.

Le professeur Tom Gleeson, dont les recherches portent sur la gestion durable de l’eau souterraine à l’Université de Victoria, estime que la province a reçu 8000 demandes de permis sur un total de 20 000 puits. Chaque année plus de 200 000 piscines de taille olympique d’eau souterraine sont utilisées dans la province.

Il déplore le manque de surveillance de ces cours d’eau sous nos pieds. Le gouvernement peut et doit les contrôler à différents endroits , dit-il.

La Colombie-Britannique a été la dernière province à réglementer l’utilisation de l’eau souterraine en 2016. Avant cela, les gens pensaient probablement que l'eau leur appartenait. En introduisant la loi, il faut lentement changer l'attitude des gens pour qu'ils réalisent que cette eau, qu'elle soit contenue dans un lac, un cours d'eau ou sous terre, est une ressource publique , dit Mike Wei.

Le ruisseau Ford, dans la région de Chilliwack, est asséché par la sécheresse.

La vie aquatique à risque

L'eau souterraine est reliée par les nappes phréatiques aux ruisseaux et aux rivières qui se trouvent à proximité. C'est la source de vie de nos cours d'eau en été. C'est encore plus vrai en période de sécheresse, explique Tom Gleeson.

Ces recherches ont démontré que 20 % des nappes phréatiques dans la province sont en état de stress. Cela signifie qu'une quantité d'eau supérieure à ce qui est essentiel pour régénérer et maintenir le flux est utilisée. Une grande partie de ses nappes phréatiques stressées se trouve sur l’île de Vancouver ou en Okanagan.

Lorsque trop d’eau est prélevée, cela a un impact notable sur les rivières, en particulier pendant les périodes de sécheresse, et cela réduit la disponibilité d'eau pour la vie aquatique.

Les poissons cuisent dans nos ruisseaux, parce qu'il fait trop chaud et qu’ils sont asséchés. Nous devons gérer cela , déplore Aaron Hill.

Carte des différents aquifères sur lesquels sont situés les puits de Katy Ehrlich.

Prioriser l’utilisation de l’eau

À ce jour, un seul plan de gestion durable de l'eau est sur le point d'être achevé en Colombie-Britannique, alors que des bassins hydrographiques en ont besoin dans toute la province , affirme le biologiste.

Cette première initiative est menée par la Cowichan Tribes, un regroupement de plusieurs Premières Nations de vallée de Cowichan. Ce genre de nouveaux plans de durabilité de l'eau permettra une gestion et une gouvernance meilleures et plus localisées, constate Tom Gleeson. L'espoir est de réduire les tensions entre les différents utilisateurs de l'eau.

Katy Ehrlich aimerait faire partie des consultations sur la gestion du bassin versant Koksilah. Nous voulons faire le maximum pour la conservation de l'eau et la protection du bassin versant , dit-elle.