Le traitement d’une plainte disciplinaire contre Jean-Marc Fradette pas retardée

Une demande de retarder le traitement d’une plainte disciplinaire à son endroit par l’avocat Jean-Marc Fradette a été refusée par le conseil de discipline du Barreau du Québec.

La plainte, déposée le 10 février 2023, vise des propos tenus relativement au procès d’Yvan Truchon, reconnu coupable en mars 2022 d’avoir sollicité les services sexuels d’une mineure, et dont le verdict est en appel.

Dans celle-ci, il est reproché au criminaliste d'avoir tenu des propos erronés au sujet de l'interrogatoire d'Yvan Truchon mené par un enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon le document, lors de l’entrevue accordée à Planète Radio en octobre 2021, Jean-Marc Fradette a « déclaré publiquement que l'enquêteur, lors de l'interrogatoire de son client Y. T., a dit : [...] "c'est tellement grave ce dont on t'accuse que tu devrais normalement penser à te suicider et qu'on le dise cinq ou six fois (...)", alors que l'intimé savait ou devait savoir que cette déclaration était fausse et/ou inexacte », est-il écrit.

Jean-Marc Fradette avait demandé au Barreau de suspendre la procédure le temps que soit réglé le dossier de son client devant la Cour d’appel du Québec. Cet appel est suspendu dans l'attente d'un jugement de la Cour du Québec sur la requête en arrêt de procédure pour piège policier, dont une décision doit être rendue le 21 septembre par le juge Pierre Simard.

Rappelons qu’Yvan Truchon a été reconnu coupable d’avoir sollicité une mineure, alors qu’il avait plutôt affaire à des agentes d’infiltration de la Sûreté du Québec (SQ). Il avait été arrêté dans un hôtel de Saguenay.

Me Fradette estimait qu’une décision à son encontre par le conseil de discipline pouvait nuire à l’appel de son client. Toutefois, en raison du du délai de traitement, l'avocat aura en main la décision du juge Simard entre les mains lorsque la plainte disciplinaire sera débattue. C'est ce qu'il souhaitait accomplir dès le départ par sa demande de suspension, a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada.

Jean-Marc Fradette est confiant d'avoir gain de cause.

Ce n'est pas des plaintes de la Sûreté du Québec qui vont m'empêcher de faire mon travail et je pense que, au niveau public, c'est notre travail, les avocats de dénoncer ce qu'on croit être des comportements qui ne sont pas acceptables afin que la population soit au courant que lorsque des policiers nous appellent pour nous rencontrer où nous arrêtent et lorsqu'on subit un interrogatoire, les policiers n'ont pas le droit de dire ou de faire n'importe quoi , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada jeudi.

Avec les informations de Louis Martineau et Pascal Girard