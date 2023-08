La mairesse France Bélisle ne souhaite pas se représenter comme indépendante

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a confirmé qu'elle ne souhaitait pas se représenter comme indépendante à la mairie de Gatineau aux prochaines élections municipales. Elle veut plutôt créer « une équipe de candidates et de candidats » qui partagent sa vision.

Mme Bélisle réfléchit depuis l'automne dernier à la création d'une formation politique au conseil municipal de la Ville de Gatineau. Elle soulignait à l'époque le déséquilibre que la présence d'un seul parti provoquait en matière de ressources.

Avec la dynamique que nous vivons au conseil municipal, je ne me vois pas me présenter aux prochaines élections seule, a-t-elle réitéré dans une déclaration écrite adressée à Radio-Canada. Je suis préoccupée par l'iniquité que provoque un parti politique à la table du conseil pour les élus indépendants.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse entrevoit la formation d'une équipe de candidates et candidats qui partagent une vision commune, sans une structure plus complexe de parti, pour les élections municipales prévues en novembre 2025. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Depuis le début du présent mandat, des tensions ont divisé à plusieurs reprises le conseil municipal, ce qui complique parfois la tâche des élus.

La mairesse entrevoit la formation d'une équipe de candidates et candidats qui partagent une vision commune, sans une structure plus complexe de parti , pour les élections municipales prévues en novembre 2025.

Mon objectif, c’est de représenter les 300 000 citoyennes et citoyens de Gatineau, pas seulement 2000 membres, comme Action Gatineau.

Daniel Champagne, le président du comité exécutif, s'affiche théoriquement contre la présence de partis politiques au municipal, mais compte tenu de la situation, il s'est plutôt rangé du côté de la mairesse.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant et président du comité exécutif (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

À son avis, un nouveau parti aurait des ressources supplémentaires pour composer avec la partisanerie à l'Hôtel de Ville.

M. Champagne est toujours en réflexion quant à son avenir politique et à la possibilité d'un nouveau mandat au conseil municipal. Une chose est certaine, s'il se représente, ce sera dans une équipe Bélisle.

Aucun des autres élus sondés jeudi n'a voulu confirmer son intention de se joindre à cette éventuelle formation politique.

Le conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, tient à conserver son indépendance pour mieux défendre les intérêts des citoyens de son district.

Ouvrir en mode plein écran Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau et président du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Ce qui est bon pour mes citoyens, je vais tout faire pour en débattre. Ce n'est pas une ligne de parti qui va me dire de voter contre quand je sais que ce n'est pas bon pour mes citoyens.

Il n'a cependant pas fermé la porte à une possible affiliation et indique qu'il prendra une décision lorsqu'il aura toutes les informations nécessaires.

Action Gatineau est favorable à l'idée

Du côté d'Action Gatineau, on voit d'un bon œil cette initiative. La conseillère municipale du district de Deschênes et porte-parole du parti, Caroline Murray, a expliqué que cela facilitera la compréhension des citoyens puisque les allégeances politiques des conseillers seront plus claires.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Murray est la conseillère municipale du district de Deschênes. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Le fait que [la mairesse] veuille afficher ses couleurs avec d’autres membres qui pourraient constituer son parti, ce sera bénéfique pour les citoyens, a-t-elle indiqué en entrevue. On va pouvoir savoir enfin qui loge où, quels sont ses intentions et ses projets.

Malgré les intentions de la mairesse, plusieurs questions restent en suspens quant au fonctionnement de cette éventuelle formation politique. Il faudra attendre une annonce officielle pour connaître les détails.