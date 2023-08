Radio-Canada récolte 17 nominations aux prix Judith-Jasmin

Les journalistes de Radio-Canada ont reçu 17 nominations au prix Judith-Jasmin cette année, grand rendez-vous québécois de l’excellence journalistique. Le diffuseur public a été cité dans chacune des 10 catégories de l’événement organisé par Fédération professionnelle des journalistes du Québec, à l’exception de la catégorie d’opinion.

Dans la catégorie Enquête , les révélations de Radio-Canada sur des poussières contaminées à l’arsenic à l’intérieur d’une garderie et de maisons (Thomas Gerbet), sur l’exportation de déchets polluants vers des pays pauvres (Chantal Lavigne et Gil Shochat), ainsi que sur la mort suspecte d’enfants (Nouvelle fenêtre) aux mains de religieuses dans deux orphelinats (Priscilla Plamondon Lalancette, Martin Movilla et Daniel Tremblay) ont été remarquées.

Deux reportages de l’émission Enquête de Radio-Canada, qui ont mis en lumière les dessous du meurtre de Jean-Patrick Géraud (Nouvelle fenêtre) (Pasquale Turbide et Gil Shochat), ainsi que des questions de sécurité entourant le décès du pompier Pierre Lacroix (Julie Dufresne, Gabriel Allard Gagnon et Daniel Tremblay), sont en nomination dans la catégorie Faits divers et affaires criminelles .

En Science et Environnement , le diffuseur public est nommé à quatre reprises pour son travail sur les conséquences environnementales de la Fonderie Horne (Thomas Gerbet), sur l’éclosion de cas de variole simienne à Montréal (René Saint-Louis), sur la déconstruction du vieux pont Champlain (Dominique Forget et Hélène Morin) et sur l’utilisation de fumier humain dans les champs (Carine Monat, Geneviève Brault et Johanne Lapierre).

La Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, photographiée ici en 2022. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le sport, la politique et l'art sous la loupe

En Sports , Radio-Canada se démarque avec un reportage sur les cinquante ans de l’attentat terroriste aux Jeux olympiques de Munich (Robert Frosi et Sylvain Caron); en Politique et Enjeux de société , avec une incursion dans le système des dons d’organes (Nouvelle fenêtre) (Chantal Lavigne et Sophie Lambert); et en Arts et Culture , avec une plongée dans l‘histoire radiothéâtres québécois (Catherine Richer, Laurier Rajotte, Sophie-Hélène Gibson et Marie-Christine Blais).

Nos journalistes sont aussi dans la course dans la catégorie Affaires et Économie , avec une enquête sur la face cachée de la compagnie de sécurité privée Neptune (Gaétan Pouliot et Laurence Mathieu-Léger), et dans la catégorie Grand reportage , pour un reportage à bord d’un navire de Médecins sans frontières en Méditerranée (Xavier Savard-Fournier).

Une image tirée du reportage de Xavier Savard-Fournier, montrant des migrants et des migrantes en pleine Méditérranée. Photo : Radio-Canada / Xavier Savard-Fournier

Les histoires régionales mises de l'avant

Les histoires racontées par les équipes régionales du diffuseur public s’illustrent aussi dans la catégorie Nouvelles locales et régionales .

On y retrouve leurs reportages sur l’héritage du parler populaire beauceron (Philippe Grenier), sur la transition numérique des médias religieux (Gabriel Le Marquant Perreault, Vincent Desjardins, Justine de l'Église, Simon Blais, Michel Aspirot, Yosri Mimouna et Éric Careau), et sur les contaminants de la vieille Usine Arvida de Rio Tinto à Saguenay (Priscilla Plamondon Lalancette, Gilles Munger et Michel Gaudreau).

Les artisans et les artisanes de La Presse sont cités à 11 reprises dans les différentes catégories des prix Judith-Jasmin, tandis que L’actualité et Le Devoir comptent chacun quatre nominations.

Cette année, 75 journalistes ont envoyé 365 candidatures à la FPJQ. 40 reportages produits entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2023 ont été retenus par un jury composé d’anciens présidents et d’anciennes présidentes de la fédération.

Les lauréats et les lauréates seront connus le 11 novembre prochain, à l’occasion du congrès de la FPJQ au Manoir Saint-Sauveur.