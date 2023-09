Les pêcheurs de homard vivent une saison exceptionnelle dans le détroit de Northumberland. Les prix sont plus élevés que l’an dernier et les prises sont abondantes.

Ça fait 45 ans que je pêche, c'est du jamais vu , dit Norbert Gaudet, capitaine de l’Alabama, qui pêche à partir du quai de Cap-Pelé, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

La saison est pas finie, mais ça sera ma meilleure depuis le temps que je pêche.

Selon le pêcheur, les efforts de préservation du homard — comme la hausse de la taille légale — et la diminution du nombre de pêcheurs dans la région se traduisent par plus de captures.

C’est payant

Norbert Gaudet estime qu’à ce stade de la saison, les captures ont au moins augmenté du tiers par rapport à l’an passé.

Nous autres, on a fait un buyback, qu'on appelle. On a acheté beaucoup de licences. Ça a donné bien des chances à la ressource, puis asteure, c'est payant , a déclaré le pêcheur.

Le prix payé aux pêcheurs pour leur homard sont en hausse d'environ un dollar, comparé à l’année passée.

Le prix, il a commencé à 6 $ et demi. On est garanti 7 $ , affirme Norbert Gaudet.

Le pêcheur de homard Norbert Gaudet décharge ses prises au quai de Cap-Pelé.

Il aimerait que ça monte à 7,50 $ d’ici la fin de la saison. On veut tout le temps plus, ouais, on est des pêcheurs , dit-il en riant.

L'an dernier, des pêcheurs de la région avaient refusé de sortir en mer. Ils protestaient contre les prix trop bas, comparés aux coûts élevés du carburant et des appâts.

Des travailleurs pèsent le homard, au quai de Cap-Pelé.

Cette saison, la demande pour le homard et une baisse des approvisionnements ont fait monter le prix offert aux pêcheurs.

Des acheteurs encore frileux

Nat Richard, directeur général de l'Association des transformateurs de homard, affirme que c’est un prix historiquement élevé pour une pêche d’automne.

De mémoire, je crois que c'est le 3e prix le plus élevé dans l'histoire pour la pêcherie d'automne. C'est un prix qui est correct et raisonnable pour les conditions de marché , dit-il.

Nat Richard est directeur général de l'Association des transformateurs de homard.

Le marché demeure fragile. Beaucoup d'acheteurs sont frileux , reconnaît par contre Nat Richard.

On a eu une correction de marché assez majeure l'an dernier, dans le crabe et dans le homard, tous les crustacés. On est toujours un peu dans cette réalité , mentionne-t-il.

Ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans la grande distribution qui ont été échaudés par ce qui s'est passé dans le crabe. Il y a eu des pertes importantes qui ont été absorbées l'an dernier.

C'est vrai que c'est une autre espèce, mais peu importe, souvent c'est les mêmes acheteurs. On serait naïf de penser que ça n'influence pas leur comportement comme acheteurs. C'est pour cette raison qu'on demeure prudent , conclut-il.

Pêche inégale selon les zones

La zone 25 semble avoir des débarquements très forts, mais ce n’est pas une chose qui se produit dans toutes les régions, dit Nat Richard.

Un pêcheur rentre au quai, à Cap-Pelé.

Nous, on regarde ça sur toute la saison. Une des grandes surprises au printemps, ç'a été quand même des baisses importantes des débarquements dans presque toutes les régions : dans la Péninsule acadienne dans la zone 23, dans les autres régions du golfe [du Saint-Laurent], au Cap-Breton, du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, du Maine , note-t-il.

Pas d’effet Fiona pour le moment

Par ailleurs, le risque d'ouragan en septembre, où les passages de baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition qui fait l’objet de mesures de protection, pourraient changer la donne immédiatement .

Luc LeBlanc est conseiller aux pêches à l'Union des pêcheurs des Maritimes.

Justement, un syndicat de pêcheurs qui s’inquiétait des conséquences du passage de l’ouragan Fiona dans les Maritimes en septembre 2022 pousse un soupir de soulagement.

Ce qu'on remarque avec l'effet Fiona sur la ressource, c’est qui il ne semble pas y en avoir eu à court terme , mentionne Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ).

Peut-être à long terme avec les homards juvéniles , précise-t-il. Mais pour l'instant on a une saison record.

La saison de pêche au homard dans la zone 25 se termine le 14 octobre.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach