Amer vis-à-vis du 3e lien, le maire Lehouillier se questionne sur le tramway

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, digère encore mal l'abandon du volet autoroutier du 3e lien par le gouvernement du Québec. En marge de la présentation de Vision 2040 de la Ville de Lévis, il s’est questionné sur les projets de mobilité dans la grande région de Québec.

Il croit que les projets de tramway de Québec et de troisième lien réservé au transport collectif ne suscitent pas suffisamment l’adhésion de la population. C'est très clair, ce n'est pas ça que les gens veulent. Je pense qu'il faut reprendre la réflexion et ça presse. Et, on va essayer de forcer le jeu pour que la réflexion reprenne , promet-il.

Il en vient aussi à comparer les projets sur la base des coûts potentiels. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme motif pour l'abandon du lien autoroutier? Que ça va être trop cher. À combien est rendu le tramway? Pourquoi ça ne sort pas? Il y a de grosses chances qu'on soit au double , spécule Gilles Lehouillier.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a rappelé à plusieurs reprises que le processus d’appel d’offres l’empêchait de dévoiler des informations sur le volet infrastructure et qu’il ne savait pas encore à combien pouvait se chiffrer la facture.

Ouvrir en mode plein écran « À moins que ça sorte de ceux qui sont chez les consortiums, tant qu'on n'aura pas le dépôt, on ne pourra pas le savoir. Alors quelqu'un qui dit "huit milliards" sort ça d'un chapeau », affirmait le maire de Québec en conférence de presse, lundi. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Gilles Lehouillier se dit tout de même sceptique quant à l'avenir du projet de tramway, si les coûts devaient considérablement augmenter. S'il fallait que le projet avoisine les coûts d'un projet autoroutier, c'est clair qu'il en a qui vont lever la main pour dire de faire le projet autoroutier , plaide-t-il, même si le tramway est rendu plus loin que le troisième lien ne l’a jamais été.

En 2021, le gouvernement avait estimé que son projet de tunnel autoroutier allait coûter 7 milliards de dollars. Or les estimations n’ont pas été mises à jour depuis que le projet a été consacré seulement au transport en commun.

Le silence du gouvernement autour du troisième lien est justement un des éléments qui irritent le maire de Lévis. On nous dit qu'on va faire un tunnel pour le transport en commun, mais on n'a pas vu de concept ou d'idée de ce que ça va être. C'est le néant le plus complet, pas étonnant que la population n'y croit pas. Il n'y a rien , se plaint-il.

Il appuie encore le tramway

Gilles Lehouillier tient tout de même à réaffirmer son appui au projet de la Ville de Québec. Je suis pour le tramway, mais ce n'est pas l'engagement qu'a pris le gouvernement de la CAQ . L'engagement de la CAQ , c'est le troisième lien autoroutier , répète-t-il, même si le parti de François Legault s’est aussi engagé à financer le projet de tramway avant même d’être porté au pouvoir en 2018.

Malgré son appui, le maire de Lévis aurait aimé que son administration ait été plus incluse dans les discussions sur l’élaboration du projet de tramway de Québec. Il faudrait peut-être qu'on développe des visions de mobilité comme en France. Une ville ne peut pas dire d'elle-même qu'elle va faire un tramway, sans s'entendre avec les villes environnantes , illustre-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Lévis s'était retirée du projet de SRB parce que la facture était trop élevée, selon Gilles Lehouillier. Photo : Ville de Québec

Juste avant le tramway, Lévis a tout de même déjà fait partie d’un projet de transport structurant régional, le service rapide par bus. Il a été abandonné après que Lévis a claqué la porte au projet.

Lévis se questionne sur son avenir

L’événement principal du jour était le lancement des démarches de consultation pour l'avenir du développement de la Ville de Lévis, sa Vision 2040.

Les citoyens, les employés, les élus et différents partenaires de la Ville sont invités à réfléchir sur cinq grands thèmes : la mobilité, le développement économique, le développement social, les loisirs et la culture, l’aménagement du territoire et le cadre bâti et l’environnement.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Campeau et Gilles Lehouillier, en conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

On va poser un diagnostic, on va consulter les citoyens et les différents partenaires de la Ville de Lévis. Au terme de cette démarche, donc au terme de l'automne 2023, nous aurons établi ensemble une vision pour les années à venir , précise Nathalie Campeau, directrice générale par intérim de la Ville de Lévis.

Un sondage est notamment mis en ligne jusqu’au 29 septembre et différentes activités de consultation seront également organisées.

On veut aller vers les jeunes, c'est notre relève , ajoute Nathalie Campeau. Des équipes vont se rendre sur le campus de l' UQAR et au Cégep de Lévis pour entrer en contact avec eux et différentes missives seront aussi lancées sur les plateformes numériques comme Tiktok et YouTube.

Une fois que toutes les informations des consultations seront compilées, la vision sera présentée cet hiver et le plan stratégique suivra l’été prochain.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc