Alors que l’automne approche, la saison des rhumes et de la grippe arrive, mais aussi une hausse des infections liées à la COVID-19, prévoient certains médecins albertains.

L’urgentologue et professeur à l'Université de Calgary, Eddy Lang, s’inquiète d’une triple pandémie – la grippe, le rhume et la COVID-19 – qui pourrait malmener les services d’urgences et hospitaliers.

[D'après] les données sorties hier de Santé Canada , dit-il, on voit que dans l'exercice 2022-2023, il y a eu [environ] 120 000 hospitalisations pour la COVID-19 avec un taux de mortalité de 10 % et 13 % des patients ont été admis aux soins intensifs.

Il précise que le mois de septembre est habituellement difficile pour les jeunes asthmatiques qui font leur retour en classe.

Par ailleurs, Craig Jenne, professeur agrégé du département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université de Calgary, estime que les hôpitaux ne devraient pas être surchargés : En fonction de la grandeur des vagues [d’infections], on verra peut-être des pressions aux services de santé, mais on devrait être de l’autre côté de la crise que nous avons observée en automne 2020 et 2021.

En ce qui concerne, la COVID-19 et l’arrivée du nouveau variant BA.2.86 en Colombie-Britannique, Craig Jenne estime que l’arrivée de l’automne va suivre ce que les experts observent à travers le monde – que le virus est endémique.

Il remarque que le variant pourrait engendrer des éclosions plus locales.

C'est une question de temps avant que le virus arrive en Alberta, si les cas ne sont pas déjà présents.

La COVID-19 est toujours avec nous. Ça me surprendrait si la situation n'est pas semblable en Alberta, malgré que le niveau de test de vérification des échantillons n'est pas nécessairement au même niveau que dans les autres provinces , dit Eddy Lang.

L’Alberta attend toujours ses chiffres de la COVID-19 pour le mois d’août.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Services de santé Alberta confirme que la présentation des données d’infections est en phase de révision. Il s'agit de rajouter d'autres maladies respiratoires comme la grippe et le virus respiratoire syncytial à la base de données.

D’après les informations de Jennifer Lee et du Café Show