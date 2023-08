Un plongeur de la Côte-Nord, Patrick R. Bourgeois, s'inquiète des impacts que pourrait avoir le réchauffement des eaux du Saint-Laurent sur les espèces marines. Il côtoie, aux premières loges, des espèces depuis une douzaine d’années.

Au large de Baie-Comeau, Patrick R. Bourgeois plonge dans les eaux de l’estuaire du Saint-Laurent pour observer et photographier des espèces marines.

Cet été, il a constaté l'effet de la hausse de la température de l'eau sur certaines espèces d'invertébrés marins. Les anémones étaient toutes écrasées sur les roches. Les psolus écarlates [des cousins des concombres de mer], ici il y en a des milliers. Il y en a beaucoup qui sont carrément morts , se désole Patrick R. Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran Patrick R. Bourgeois utilise un ordinateur de plongée pour lui indiquer la température de l'eau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le responsable, selon lui : le réchauffement des eaux. Cette année, c'était un été ultra chaud. On est plus autour du 12, 13°C. J’ai même fait une plongée à 16°C. [...] On a beau faire les prévisions qu’on veut, on rentre dans quelque chose qui est imprévisible , craint le plongeur.

Qui sera là demain, quels animaux seront là ? Je ne le sais pas.

Le plongeur observe également davantage de thons rouges et de homards; du jamais vu pour lui au cours des dix dernières années.

Ce qu’en disent les scientifiques

En 2022, les eaux profondes du golfe ont dépassé le seuil de 7 °C : des températures qui n’ont jamais été aussi chaudes depuis 1915, selon des données de l’Institut Maurice-Lamontagne, révélées en juin dernier.

Le chercheur en océanographie biologique pour l’Institut Maurice-Lamontagne Stéphane Plourde explique que certaines espèces peuvent être favorisées dans les eaux chaudes, tandis que d’autres souffrent du réchauffement.

On ne sait pas si la présence accrue de thons rouges dans le golfe du Saint-Laurent est causée par une augmentation de la population de thons rouges ou bien à cause du réchauffement. Mais c’est clair que c’est une espèce qui a tendance à suivre les eaux chaudes et qui suit ses proies également , explique le biologiste Stéphane Plourde.

Ouvrir en mode plein écran Le photographe sous-marin Patrick R. Bourgeois a capté cette photo d'un thon rouge non loin de Baie-Comeau Photo : Gracieuseté de Patrick Bourgeois

Du 4 août au 4 septembre, des chercheurs de l’Institut étudient environ 300 espèces de poissons et d’invertébrés dans les eaux du Saint-Laurent. Leurs données permettront notamment de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur la faune.

Des actions pour l'environnement

Patrick R. Bourgeois souhaite sensibiliser la population et les élus municipaux à ces enjeux environnementaux.

Ça serait peut-être le temps d’arrêter de garrocher n’importe quoi dans l’environnement. Juste de nettoyer toutes nos eaux usées [...], ce n’est pas dur à imaginer. Ça prend juste une volonté de le faire et d’investir les sous pour le faire , estime Patrick R. Bourgeois.

Le photographe capture les espèces qui croisent son passage, non pas avec un filet, mais avec sa caméra. Ses images lui permettent de faire découvrir à la population les profondeurs de l’estuaire.

Moi j’essaie, par l’entremise d’images, de montrer aux gens que c’est beau tout ça et que ça vaut la peine d’être protégé.