Ancien champ de tir : Caraquet ne veut pas s’immiscer des les affaires de Tracadie

Des commentaires du maire de Caraquet ont fait sourciller des opposants aux projets de bleuetières sur l'ancien champ de tir de Tracadie. Bernard Thériault veut éviter de s'immiscer dans un dossier qui, selon lui, touche surtout la municipalité voisine de Tracadie.

Il a soulevé tout un débat sur sa page Facebook sur la difficulté de se procurer des bleuets de la région dans les magasins.

Il n'en fallait pas plus pour que le président du Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie l'invite à discuter des projets controversés de bleuetières.

Gilles Sonier de la Fédération de la faune du N.-B. et Mathieu Allard, président du Club chasse et pêche de la Grande rivière Tracadie, le printemps dernier, au sortir d'une réunion avec des représentants du gouvernement à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le maire Thériault veut bien discuter, mais il affirme qu'il ne veut pas intervenir dans un dossier d'une autre ville .

Cette réponse du maire de Caraquet a fait sursauter Gilles Sonier, le représentant régional de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick.

Je suis un peu surpris et même déçu , dit-il. Même si on l'appelle le champ de tir de Tracadie, c'est un territoire sacré, quasiment, pour toute la Péninsule acadienne. Il faut que la Péninsule, à un moment donné, travaille ensemble.

L'ancien champ de tir de Tracadie est un lieu prisé par les amants de la nature. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

L'ex-conseillère municipale de Tracadie Norma McGraw est également déçue.

C'était dommage, c'était désolant , mentionne-t-elle. On devrait avoir une solidarité un peu plus péninsulaire. Penser à la protection de nos forêts, à la déforestation qui augmente tout le temps, à la protection de notre flore, de nos rivières.

Le sac de la discorde

Le maire de Caraquet dit qu'il a déjà joué dans le mauvais film des guerres de clochers et qu'on ne l'y reprendra plus.

Plus personne ne me prendra les mains dans le sac de la discorde.

Il fait ici surtout référence aux rivalités et aux débats qui ont opposé durant des années Tracadie et Caraquet alors que chaque communauté tentait de sauvegarder son hôpital et ses acquis en matière de soins de santé.

Président du Forum des maires

Le Forum des maires de la Péninsule, qu'il préside aujourd'hui, a déjà appuyé le projet de centre récréotouristique sur l'ancien champ de tir, qui se veut une solution de rechange aux champs de bleuets pour développer une économie durable.

On ne peut pas être indifférent , précise le maire Thériault. C'est 45 000 acres de terres publiques dans la Péninsule acadienne. Mais, on ne veut pas s'ingérer. Non-ingérence, non-indifférence.

Il n'est par ailleurs pas convaincu que la déforestation progresse dans la Péninsule acadienne.

Toutefois, il constate comme citoyen de la Péninsule que le projet gouvernemental de bleuetières dans l'ancien champ de tir n'a pas atteint l'acceptabilité sociale.

Un comité de députés

Si le maire de Caraquet ne veut pas s'ingérer dans un dossier de Tracadie, il est tout de même bien au fait depuis longtemps des enjeux entourant l'avenir de l'ancien champ de tir.

À la fin des années 1990, en tant qu'élu de la circonscription de Caraquet, il présidait le Comité de députés provinciaux du champ de tir de Tracadie.

Elvy Robichaud, qui était le représentant de la circonscription de Tracadie-Sheila, siégeait au Comité de députés provinciaux du champ de tir de Tracadie, alors présidé par Bernard Thériault de Caraquet. (archives). Photo : Radio-Canada

Les autres membres de ce comité étaient Jean-Camille DeGrâce, député de Lamèque-Shippagan-Miscou, Danny Gay, de Baie-de-Miramichi, Denis Landry, de Centre-Péninsule et Elvy Robichaud, de Tracadie-Sheila.

Le comité a tenu des audiences publiques sur l'avenir de ce territoire, une question qui soulève les passions encore aujourd'hui.