Métis-sur-Mer adopte le changement de règlement de zonage pour le terrain du Club de golf Boule Rock. La Ville a entériné cette décision lors d'une séance extraordinaire de conseil municipal tenue mercredi soir, « en catimini », selon un groupe de citoyens vivement opposé au projet.

Ce règlement permet entre autres au Groupe JGS de convertir 20 % du terrain de golf en camping, pour un total de 152 emplacements réservés aux véhicules récréatifs.

Les citoyens ont huit jours pour contester cette décision et demander l’ouverture d’un registre pour un référendum.

Selon nos informations, certains citoyens sont déjà prêts à remplir les documents nécessaires.

Le maire de Métis-sur-Mer, Jean-Pierre Pelletier, explique que même si le règlement a été adopté, le Groupe JGS ne peut pas encore aller de l’avant, tant que la période pour ouvrir un registre est encore ouverte.

Lors de la consultation publique du 23 août dernier, qui a rassemblé une centaine de personnes, le maire laissait entendre que le règlement ne serait pas adopté tant que des études au sujet de l'approvisionnement en eau n'auront été terminées. Impossible de savoir pour l'instant si de telles études ont été réalisées avant la séance extraordinaire de mercredi.

Nous nous sentons trahis

Quelques heures après la publication du règlement par la Ville, trois groupes de citoyens opposés au projet du magnat Jean-Guy Sylvain faisaient part de leur indignation, dans un communiqué conjoint.

Ils font remarquer que cette séance extraordinaire du conseil municipal n'a jamais été annoncée à l'avance, tant sur les réseaux sociaux que sur le site web de la Ville.

Le changement de zonage a été entériné dans le plus grand secret, en cachant le plus d’information possible aux citoyens – comme ils l’ont fait depuis le début de cette saga qui déchire notre communauté , peut-on lire dans une communication transmise aux médias.

Tout ceci est très décevant , de conclure le Comité de suivi citoyen de Métis-sur-Mer et le Groupe Citoyen Métis Futur.