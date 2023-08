Une Sherbrookoise toujours en attente d’une opération au cerveau

Les conditions de travail au bloc opératoire ont fait les manchettes durant l'été, notamment en raison du sit-in entrepris par les infirmières qui y travaillent au début du mois d'août. Pour ceux qui attendent une opération, le ralentissement des chirurgies a un impact bien réel sur leur santé et leur quotidien. Une Sherbrookoise vit dans l'incertitude depuis des semaines, en attendant une date d'opération pour retirer une tumeur au cerveau.

Ça, c'est le livre que je lis à mes enfants: Comment maman a tué le chef des pamplemousses , lance Roxanne Beaudet en montrant un bouquin pour enfant. La mère a aussi un pamplemousse au cerveau. Cet agrume, c'est le nom qu'elle et ses enfants ont donné à sa tumeur. Elle les prépare à son opération en leur lisant cette histoire.

Cette mère de famille n'a toujours pas de date où elle se fera retirer cette masse. Son opération prévue en août a été annulée à la dernière minute. Depuis, elle vit dans l'incertitude.

Plus on attend, plus c'est dangereux parce que plus la tumeur grandit, plus ça va être difficile d'opérer ou je vais être paralysée à vie.

Pour elle, il est difficile de préparer ses deux enfants alors qu’elle ignore quand elle passera sous le bistouri. C'est pour ça que ce n'est pas humain de retarder. Moi, mes enfants, je les prépare, puis je dois les préparer à nouveau, puis les préparer encore, déplore-t-elle. Mes enfants ne devraient pas subir ces conséquences-là.

Des changements exigés

L'une des raisons de sa prise de parole est le sit-in des infirmières au bloc opératoire du CHUS-Fleurimont le 10 août dernier. Solidaire avec leur combat pour avoir de meilleures conditions de travail, elle interpelle directement le ministre de la Santé, Christian Dubé. Combien de personnes, vous pensez M. le ministre, qui attendent une opération, urgente en plus?

Ce sont 300 patients en Estrie qui attendent une neurochirurgie et un peu plus de 2000 dans la province selon les données obtenues. Par écrit, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS indique que la priorisation des patients avec une tumeur cérébrale est faite en fonction du type de tumeur, de sa localisation et la condition clinique du patient. Le délai de l'opération peut être ajusté au besoin.

Assurément que ça m'inquiète chaque fois. Ça arrive de temps à autre que l'on soit contacté par des citoyens qui vivent des délais, soit pour avoir un examen, une consultation ou même pour une chirurgie. On sait que la situation est critique. L'Estrie fait partie des régions au Québec où les attentes pour les chirurgies sont parmi les plus inquiétantes.

Un cahier rempli de photos et de dessins d'enfants sera au chevet de Roxanne à l'hôpital. Elle attend impatiemment un coup de fil et elle espère être remise à temps pour l'anniversaire de son plus jeune. Sa fête, c'est le 24 octobre. J'espère ne pas être à l'hôpital pour sa fête, j'espère être avec lui , lâche-t-elle avec émotion.

D'après le reportage de Marion Bérubé