Des adolescents qui arbitraient un match de baseball au parc Laviolette, à Trois-Rivières, mardi, ont eu toute une frousse. Un entraîneur a monté le ton et s’est mis à insulter les deux jeunes arbitres de 14 ans après que ceux-ci ont eu révisé une décision.

Pour la mère de l’un des jeunes, la scène est inacceptable. Bien que son fils se porte bien, Chantale Bouchard tient à dénoncer la situation.

Ça s’obstinait, puis là, tout à coup, il y en a un qui a vraiment pété les plombs. Il est sorti de l’abri en disant : "vous êtes juste deux petits crisses d’arbitres", raconte-t-elle. Puis, il a sauté sur les jeunes. Deux autres coachs qui coachaient avec lui l’ont arrêté, l’ont retenu, pour pas qu’il saute sur les arbitres. […] J’aimerais que ce coach-là soit éloigné de tout centre sportif où se trouvent des jeunes, où se trouvent des arbitres, pour pas qu’il récidive.

Ouvrir en mode plein écran Chantale Bouchard est la mère d'un des jeunes arbitres qui ont été invectivés par un entraîneur lors d'un match de baseball. Photo : Radio-Canada

Mme Bouchard a appris que l’entraîneur en question pourrait faire l’objet d’une sanction dès vendredi, qu’elle souhaite exemplaire.

Pas un cas unique

Au Québec, les scènes de ce genre impliquant des parents ou des entraîneurs se multiplient sur les réseaux sociaux.

Le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau, ne croit pas qu’il y a plus d’événements de ce type. Il est plutôt d’avis que la société s’est éveillée et dénonce davantage. Selon lui, ce genre de comportement a des conséquences sur les jeunes.

À partir du moment où il s’emporte de cette manière-là qu’il manque de respect aux arbitres, aux officiels, bien ça lance le message à leurs jeunes qu’ils peuvent faire la même chose. Et ça, on l’observe facilement.

Les équipes qui causent souvent le plus de difficultés aux arbitres, les joueurs lorsqu’ils manquent de respect à un arbitre, regardez derrière le banc, regardez l’entraîneur, il y a fort à parier que lui-même a des comportements qui ne sont pas acceptables. Regardez les parents, les spectateurs qui accompagnent ces groupes-là, eux aussi habituellement, ont des comportements qui sont fort discutables , fait-il remarquer.

L’expérience au détriment du comportement?

Une pénurie d’arbitres sévit actuellement au Québec dans presque toutes les disciplines. Un tel événement nuit au recrutement et à la rétention, selon Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport.

Il aimerait qu’on choisisse les entraîneurs pour leur approche avec les jeunes et non nécessairement pour leur expérience dans le sport. Pour lui, certaines personnes prennent trop à cœur le sport et oublient qu’il y a des humains derrière tout ça.

Vous allez voir, même dans la Ligue nationale, n’importe où, dans les plus jeunes, les gens arrivent dans un aréna, ils vivent dans un lieu de sport, puis on le voit au soccer un peu partout, c’est comme si là y avait plus aucune règle qui tenait. Donc, les gens perdent leur savoir-être. Puis là, on fait face à des comportements qui sont inacceptables. C’est vraiment parce que le sport nous amène à de hauts niveaux d’émotions. Puis, malheureusement, ça demande du contrôle.

Baseball Québec et Baseball Mauricie n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue. La ministre responsable des Sports Isabelle Charest n’était pas disponible pour répondre à nos questions.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger