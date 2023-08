Les employés de la Ville de Prince Albert prévoient une grève dès le 11 septembre

Une grève des employés de la Ville de Prince Albert se prépare à partir du 11 septembre, si le syndicat qui les représente ne parvient pas à un accord de principe avec l’administration municipale sur les exigences salariales.

En juillet dernier, les membres de la section locale 882 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont exprimé leur soutien à cette décision par un vote de 79 %.

Dans un communiqué publié jeudi, la section locale 882 du SCFP , indique que ses membres ont rejeté deux fois l'offre actuelle de la Ville .

D'après le syndicat, l'offre présentée par la Ville aux employés constituait une augmentation salariale de 11 % sur une période de quatre ans. Une offre qualifiée de généreuse et équitable par l'administration.

Cependant, l'équipe de négociation de la section locale du syndicat a fait une tentative pour contrer cette offre en proposant une augmentation générale des salaires de 12 % sur une période de quatre ans.

Il est temps que la Ville se présente à la table des négociations prête à négocier un accord équitable, dénonce le syndicat. Depuis un an et demi, nous n'avons eu que huit jours de négociation en face à face.

Selon le communiqué, cette grève pourrait avoir des répercussions sur de nombreux services municipaux, dont les services offerts par l'hôtel de ville de Prince Albert, le centre des arts EA Rawlinson et la piscine Frank Dunn.

D’ailleurs, le syndicat souligne qu’il souhaite reprendre des négociations avec la municipalité en vue de parvenir à un accord et d'empêcher le déclenchement de grève.

Nous sommes prêts à mener des actions et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour obtenir un accord équitable pour nos membres , note le communiqué.

Dans la perspective d’un éventuel mouvement de grève, le syndicat souligne qu’au cours des dernières semaines, des employés de la Ville ont renoncé aux politiques, les normes et les conventions en matière de code vestimentaire de la Ville en s’habillant de manière désobligeante et en refusant de former le personnel”.