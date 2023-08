Conduite de l’usine de PFR à Saint-Félicien : la rencontre avec Benoit Charette aura lieu

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, soutient que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoît Charette, doit rencontrer dans les prochaines semaines tous les intervenants en lien avec la conduite utilisée par Produits forestiers Résolu (PFR) Saint-Félicien pour leur faire part de l'avancement des études et des prochaines étapes.

Au début de l'été, le MELCCFP a décidé d'écarter l'option de rejeter de façon permanente dans la rivière Ashuapmushuan les eaux traitées par l'usine de pâte kraft de PFR .

La députée Nancy Guillemette confirme que son gouvernement n'a pas changé d'idée.

Au mois de juin, on attendait des études, qu'on a eues, qui sont arrivées. Il devait y avoir une rencontre avec les partenaires, les élus du territoire ici, mais cette rencontre a été retardée pour X raison. Donc, on attend après cette rencontre-là , a débuté la ministre.

Ouvrir en mode plein écran La conduite part de l'usine de Produits forestiers Résolu, près de la rivière Ashuapmushuan, et se jette, à l'est, à l'embouchure de la rivière Mistassini. Photo : Gracieuseté ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

La conduite de 14,2 kilomètres, qui appartient à Québec, a été utilisée à partir de 1978 par ce qui est devenu PFR . Elle permet d’acheminer les eaux de traitement vers l’embouchure de la rivière Mistassini, qui est beaucoup plus large que l’est la rivière Ashuapmushuan à la hauteur de l’usine. La sortie à cet endroit a beaucoup moins d’impact pour la ouananiche.

Les options toujours étudiées seraient une réfection ou une toute nouvelle construction, le tout jumelé à une possible diminution à la source par l’entremise d’un traitement ou d'une réutilisation.

Là, on a les études, mais il faut partir en appel d'offres, mais pour partir en appel d'offres, il faut savoir ce qu'on veut faire. Si c'est une reconstruction complète, c'est un plan de match, si c'est une rénovation, c'est un autre plan de match. Donc, on va attendre que le ministre rencontre les élus et les partenaires , a poursuivi la députée.

La rivière Ashuapmushuan a depuis de nombreuses années le statut de réserve aquatique projetée.

Cet été, des rejets temporaires ont été autorisés dans cette rivière, le temps d’effectuer des travaux et des analyses sur la conduite.

Avec les informations de Laurie Gobeil