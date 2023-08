Super Mario Bros. Wonder, le premier jeu de Mario en 2D depuis 10 ans

Nintendo retourne aux sources avec Super Mario Bros. Wonder, qui atterrira sur la Nintendo Switch le 20 octobre prochain. Pour la première fois en une décennie, le célèbre plombier partira à l’aventure dans un monde à défilement horizontal en 2D, comme lors des premiers jeux de la série.

Dans Super Mario Bros. Wonder, Mario et ses camarades vont à la rencontre du prince Florian au Royaume des fleurs. Mais comme à son habitude, le redoutable Bowser a d’autres plans. Grâce à une mystérieuse fleur prodige, il fusionne avec le château du prince Florian et sème le chaos dans la contrée.

Jeudi, Nintendo a donné dans une vidéo un meilleur aperçu des sept univers que les joueurs et les joueuses visiteront afin de restaurer la paix dans le royaume. On y retrouvera les vallées qui ont fait la renommée de la saga, un monde hivernal, ainsi que des parcours dans les nuages, sous l’eau et dans le désert.

On pourra bien sûr y incarner Mario, mais aussi Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune ou encore Toadette. En touchant les fleurs prodiges qui poussent un peu partout au Royaume des fleurs, les personnages pourront agir sur leur parcours ou bénéficier de pouvoirs spéciaux comme la capacité de voler, ce qui devrait les aider à réussir les différents niveaux.

Autre nouveauté : les joueurs et les joueuses pourront transformer leur avatar en éléphant, une forme qui leur permettra d’utiliser leur poids et leur trompe à leur avantage, notamment lors des combats contre les différents ennemis du royaume. D’autres bonus offriront aussi la possibilité de lancer des bulles, ou encore de se cacher sous terre.

Super Mario Bros. Wonder introduit également un système de badge dans son jeu. En fonction du badge choisi, les joueurs et les joueuses pourront améliorer leurs capacités de nage, de saut, ou pourront lancer une vigne sur les murs afin de mieux les escalader.

Dans ce nouveau jeu, jusqu'à quatre personnes pourront jouer sur une même console. Un mode multijoueur en ligne est également prévu.

Le plus récent jeu à défilement horizontal en 2D de l’univers Mario est New Super Mario Bros. 2, paru sur la console 3DS en 2012, si l’on exclut les jeux de la série Super Mario Maker, qui permettaient aux utilisateurs et aux utilisatrices de créer leurs propres niveaux.