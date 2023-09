Système de paie Phénix : 4,3 millions d’heures de congé payées en guise de compensation

Le gouvernement fédéral a offert 4,3 millions d'heures de congé payées à ses fonctionnaires qui ont dû composer avec les ratés du système de paie Phénix, selon des informations obtenues par CBC.

En vertu d'un accord conjoint conclu en 2019 entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et divers syndicats de la fonction publique, les travailleurs se sont vu accorder jusqu'à cinq jours de congés payés à titre de compensation.

Les employés qui ne travaillaient plus pour le gouvernement ont reçu l'équivalent en argent. Plus de 179 000 jours de congé ont été accordés dans le cadre de cet accord.

Les employés avaient généralement droit à deux jours de congé pour 2016 et 2017, et à un jour de congé entre 2017 et 2020.

Les jours de congé ont été ajoutés à la banque de congés annuels des fonctionnaires qui en ont fait la demande. Pour bénéficier de ceux-ci, l'employé devait avoir travaillé au moins un jour de l'année pour laquelle il avait déposé sa demande.

Le plus grand nombre d'heures a été attribué à l'Agence du revenu du Canada (ARC), au Service correctionnel du Canada (SCC), au ministère des Services publics et des Approvisionnements (SPAC) et au ministère de la Défense nationale (MDN).

Le SCT a cessé de comptabiliser les heures de compensation le 8 juin 2022, car plus de 99 % des demandes ont été reçues.

Un système défaillant

Les ratés du système de paie Phénix ont fait les manchettes plus d'une fois. Des milliers de fonctionnaires fédéraux n'ont pas été payés pendant de longues périodes tandis que d'autres ont reçu moins d'argent ou plus d'argent que convenu.

Ces heures offertes devaient compenser les problèmes qui ont affecté la fonction publique depuis le lancement de Phénix, en 2016. Le gouvernement travaille actuellement au remplacement du système de paie. L'entreprise canadienne Ceridian a été sélectionnée en septembre 2021 pour mettre au point une nouvelle solution.

Lors du dernier budget fédéral, 52 millions ont été attribués au projet de remplacement et au traitement des questions de ressources humaines et de paie qui continuent de s'accumuler. .

Des milliers de fonctionnaires fédéraux n'ont pas été payés pendant de longues périodes, alors que d'autres ont reçu moins d'argent ou plus d'argent que convenu. (Phoro d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour les membres de l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP), les dommages occasionnés par le système de paie Phénix sont réels et se font toujours sentir pour plusieurs.

Des mariages se sont effondrés, les gens ont perdu leur maison, et le fait de ne pas recevoir un salaire adéquat est un fardeau énorme , a déclaré le président de l' ACEP, Camille Awada.

L' ACEP compte plus de 24 000 membres dans tout le Canada. Il s'agit du troisième syndicat en importance dans la fonction publique fédérale. On compte, parmi ses membres, des économistes, des conseillers politiques, des traducteurs, des terminologues et des statisticiens.

C'est le strict minimum, lance un syndicat

Malgré les 4,3 millions d'heures accordées, M. Awada estime que cela n'allège en rien les difficultés endurées par les membres du syndicat.

La compensation n'était pas suffisante à l'époque, et elle ne l'est toujours pas aujourd'hui.

Je pense que les gens ont été soulagés que le gouvernement remarque la nécessité d'une sorte de compensation pour les problèmes auxquels ils ont dû faire face , a-t-il concédé.

M. Awada a indiqué que les employés ont été indemnisés jusqu'en 2020 seulement. Trois ans plus tard, les employés doivent toujours composer avec les ratés du système de paie et méritent donc d'être indemnisés à nouveau, selon lui.

Je pense que c'est le strict minimum , a-t-il lancé. Le Conseil du Trésor doit intervenir et s'assurer que tous les fonctionnaires continuent à être indemnisés correctement.