La sensibilisation aux surdoses, toujours aussi importante dans le Nord ontarien

La Journée internationale de la sensibilisation aux surdoses est soulignée un peu partout dans le Nord de l’Ontario en ce 31 août.

Le coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury, Raymond Landry, rappelle que Sudbury a parmi les taux de surdoses mortelles les plus élevés au Canada.

Dans nos services, en étant dans les rues de façon quotidienne, on connaît les gens qui sont affectés directement par l'utilisation et l'empoisonnement par des opioïdes depuis les dernières années , affirme-t-il.

La Journée internationale de la sensibilisation aux surdoses reconnaît le deuil ressenti par la famille, les amis et les proches de ceux qui ont été blessés ou sont décédés après un empoisonnement de drogue toxique , affirme Caroline Lavoie, infirmière en santé publique pour Santé publique Sudbury et districts.

Denise Sandul, fondatrice du monument Crosses for Change, rappelle que la crise des opioïdes peut toucher tout le monde. Ça arrive partout dans le Grand Sudbury.

En octobre 2020, Mme Sandul a planté une croix blanche près de l’endroit où le corps de son fils Myles a été retrouvé après une surdose.

Aujourd’hui, le site, situé près de l’hôtel de ville du Grand Sudbury, compte 277 croix représentant une victime de la crise des opioïdes. Et d’autres vont s’ajouter , dit Mme Sandul.

Raymond Landry dénonce la lenteur des décideurs à prendre certaines décisions et le manque de services.

La province de l'Ontario ne s'est pas prononcée encore sur le financement continu du site de consommation supervisée ici à Sudbury et à Timmins , souligne-t-il.

Le centre de consommation supervisée de Sudbury a des heures d'ouverture limitées et pourrait devoir fermer en janvier si la province n'accorde pas de financement. (Photo d'archives)

Il n’y a pas suffisamment de centres de traitement , fait remarquer Denise Sandul. Il n’y a pas assez de place vers où les gens peuvent se tourner lorsqu’ils décident de lutter contre leur dépendance. Il y a de longues listes d’attentes.

Raymond Landry déplore aussi que de nombreux préjugés persistent au sujet des personnes aux prises avec des dépendances.

Peut-être la chose la plus mal comprise, c'est qu'on blâme l'individu pour sa situation et on croit qu’il a toutes les ressources personnelles nécessaires pour s'en sortir.