À Longueuil, la rentrée scolaire se déroule sur fond de densification de la ville alors que les duplex et les triplex remplacent les maisons unifamiliales. Le hic? Les élèves s'ajoutent, mais la construction d'écoles ne suit pas au même rythme. Il y a donc un surplus de 300 élèves et un nombre record de classes modulaires.

Geneviève Bonesso et Marc-André Dumas ont acheté leur maison il y a 12 ans à Longueuil. Ils l'ont choisie spécifiquement parce qu'elle était à deux pas d'une école primaire.

Leur aînée, Alice, a passé tout son primaire à l'école Monseigneur-Forget. Son frère a suivi le même parcours, puis la petite dernière de la famille, Mia, sept ans, y a fait son entrée il y a deux ans.

Tout allait bien jusqu'à la réception d'une lettre au début de l'été annonçant à la famille que Mia devra changer d'établissement pour cause de surplus d'élèves .

Elle s'était fait des amies durant deux ans et là tout d'un coup c'est : va-t'en dans une autre école, arrange-toi et tu dois prendre l'autobus , raconte sa mère Geneviève Bonesso.

Il faut dire que Longueuil vit un véritable boom démographique. Les maisons unifamiliales font place à des duplex et à des triplex depuis plusieurs années.

Un tronçon de la rue Charles dans le quartier Laflèche en 2011

Le même tronçon de la rue Charles en 2020

Depuis 2018, l'équivalent de deux écoles primaires remplies d'élèves s'ajoute chaque année, soit 1500 enfants de plus en moyenne. Les élèves s'ajoutent, mais les bâtiments scolaires ne suivent pas.

Du moins, pas au même rythme.

Il y a environ deux semaines, la famille Dumas-Bonesso a reçu un nouvel avis : l'école où Mia devait être transférée a, elle aussi, un problème de… surplus d'élèves.

L'école qui prend les surplus n'a plus de places. Ça n'a pas de sens, il y a un problème là.

Résultat : Mia a finalement fait son entrée scolaire cette semaine dans une unité modulaire de sa nouvelle école, extension qu'on appelle aussi roulotte .

La rentrée scolaire 2023 sur la Rive-Sud a eu lieu sur fond de surplus d'élèves par temps pluvieux et orageux.

Comment sont sélectionnés les élèves en trop? À critères égaux, par exemple si deux élèves fréquentent déjà l'école et s'ils y ont de la fratrie, c'est la distance entre la maison et l'école qui est calculée, même s'il s'agit de quelques mètres de différence. L'élève le plus proche a préséance. Le fait qu'une famille soit établie depuis longtemps dans un quartier n'est pas pris en compte. Cette politique du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) découle de critères imposés par la Loi sur l’instruction publique (LIP). Elle a été entérinée par le comité de parents ainsi que le conseil d’administration du CSSMV .

Si Mia confie se sentir triste , sa soeur aînée, rendue au secondaire, trouve la situation injuste pour elle.

Moi, j'ai eu le temps de faire tout mon parcours scolaire à l'école [Monseigneur-Forget, tout près de la maison familiale] sans jamais avoir à changer. Et elle, elle doit changer en deuxième année , dit Alice.

Je ne serai plus avec ma petite soeur pour la protéger , regrette pour sa part Élie, qui avait aussi l'habitude de marcher avec sa soeur pour se rendre à l'école.

Les parents dénoncent un manque de communication entre la Ville et le CSSMV .

Selon Marc-André Dumas, le quartier Laflèche offre les mêmes services qu'il y a 12 ans , mais avec quatre fois plus de population .

On dirait que personne ne s'est parlé , ajoute Geneviève Bonesso, en faisant référence à la Ville et au centre scolaire.

3:11 Le reportage de Julie Marceau

Déplacements massifs d'élèves et record de classes modulaires

Le directeur général adjoint au Centre de services scolaire Marie-Victorin, Marc-André Petit, assure comprendre les parents et prendre la situation très au sérieux .

L'augmentation de la population fait en sorte qu'on doit procéder à des déplacements massifs d'élèves.

On ne le fait pas de gaieté de cœur, je vous le garantis , dit-il. Est-ce qu'on pourrait optimiser les processus entre la Ville et nous? On y travaille , ajoute-t-il.

Le directeur admet du même souffle que les classes modulaires atteignent par ailleurs un nombre record cette année et, surtout, qu'elles risquent de rester dans le décor. Depuis 2018, leur nombre a doublé, passant de 53 à 124.

Ce sont des mesures temporaires et on aimerait qu'elles soient là pour 2 ou 3 ans, mais 10, 12 ou 15 ans, ça se peut qu'on se rende là , annonce-t-il.

La Ville ne nie pas le problème : Une situation comme ça, c'est regrettable. On souhaiterait que toutes les familles puissent aller à l'école de quartier qui est située tout près , affirme son porte-parole Louis-Pascal Cyr.

Je pense que ça illustre par ailleurs la complexité du défi que représente la planification du territoire où on doit anticiper la croissance naturelle de la population, mais également l'immigration , fait-il valoir.

Élèves en surplus pour la rentrée 2023 Longueuil : 322

Brossard : 87

Saint-Lambert : 9 Total : 418 *Territoire du Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV)

Projets immobiliers non encadrés

Le manque d'encadrement de la densification urbaine à Longueuil avait été dénoncé par un groupe de citoyens durant la pandémie. Parlant d'un far west , ces résidents déploraient l'approche agressive de certains promoteurs immobiliers prêts à acheter comptant des maisons unifamiliales pour les transformer en duplex ou en triplex.

Un cadre réglementaire plus strict a finalement été adopté sous la nouvelle administration municipale. Entré en vigueur en 2022, il vise surtout l'aspect patrimonial des quartiers, mais il a un impact majeur sur l'ensemble des demandes de permis.

Historique des permis de démolition à Longueuil 2019 : 249

2020 : 446

2021 : 223

2022 : 116

2023 à ce jour : 44 *Ces chiffres incluent la démolition de maisons unifamiliales, mais également tout autre type de demande.

Selon nos informations, les relations entre la Ville et le centre scolaire étaient à couteaux tirés depuis plusieurs années, ce qui n'a pas aidé à la planification des besoins scolaires.

Tant la Ville que le CSSMV assurent que c'est désormais chose du passé.

Il faut dire que l’adoption sous bâillon de la loi 40 en éducation, en 2020, oblige désormais les municipalités à travailler étroitement avec les centres scolaires. Cette législation, contestée par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), force aussi les villes à céder gratuitement des terrains et des immeubles.

La rentrée scolaire 2023 à l'école Maurice-L. Duplessis, à Longueuil

Cette semaine, Mia a fait son entrée dans sa nouvelle classe modulaire grise, par un matin de pluie torrentielle et d'orage.

En passant avec sa mère devant son ancienne école, sur le chemin du retour, elle a eu un moment de tristesse. Maman, je veux retourner à mon école avec mes amies. Ce n’est pas juste , a-t-elle dit.

Geneviève Bonesso espère que ce reportage amènera à tout le moins une prise de conscience chez les décideurs.