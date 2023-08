L’Ontario s’associe au privé pour connecter 43 000 foyers à Internet haute vitesse

L’Ontario annonce qu’elle fait appel aux fournisseurs d’Internet par satellite pour étendre la couverture d’Internet haute vitesse dans 43 000 foyers et entreprises de communautés éloignées.

La province s'est engagée à connecter tous les foyers en province à Internet haute vitesse d'ici 2025.

Par voie de communiqué de presse, la ministre de l’Infrastructure Kinga Surma a affirmé que l'Internet par satellite était une bonne option pour les régions éloignées.

L’accès à Internet haute vitesse est un enjeu qui n’est toujours pas réglé dans le Nord de l’Ontario.

Par exemple, il n’y a qu’une des 17 communautés de l'île Manitoulin dont au moins 50 % des ménages ont accès à une connexion d'une vitesse d'au moins 50 Mb/s pour le téléchargement.

Pour certains entrepreneurs comme Yves Renson, qui a installé son entreprise à Temiskaming Shores, le manque de choix dans le service d’Internet finit par coûter cher aux entrepreneurs.

Dans plusieurs communautés du Nord de l'Ontario, avoir accès à Internet haute vitesse est soit très cher, soit impossible.

Aussitôt qu'on s'éloigne un petit peu sur le territoire, qu'on s'en va en forêt ou qu'on s'en aille sur les lacs, qu'on s'en va au chalet ou qu'on s'en va plus loin sur le territoire autochtone, ça se complique beaucoup et il n'y a que quelques services offerts par quelques compagnies , explique-t-il.

Yves Renson affirme que pour le moment, les quelques compagnies qui offrent un service Internet dans les régions éloignées des grands centres s’en donnent à cœur joie.

Quand il n’y a pas de concurrence, forcément ils peuvent demander le prix qu'ils veulent. Et vu qu'il y a un besoin et une nécessité, on est pris en otage par ces rares compagnies qui peuvent demander des prix fous , déplore-t-il.

Il parle de forfaits qui peuvent aller jusqu’à 200 dollars par mois, simplement pour avoir un service moderne.

M. Renson se réjouit de l’intérêt du gouvernement à développer l’accès à Internet, mais les invite à garder en tête l’abordabilité de ce service.

Il n’y a pas d’argent à faire pour les compagnies privées

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, a toujours des doutes sur l’approche du gouvernement Ford et sur ses chances de réussir à connecter tous les foyers à Internet haute vitesse d’ici 2025.

Elle indique que dans sa circonscription il y a de grandes grandes régions qui ont très peu d'accès à Internet haute vitesse.

Au-delà de l’accès, Mme Gélinas affirme que le coût de l’Internet par satellite reste prohibitif pour beaucoup d’habitants de la région.

La députée néo-démocrate ontarienne de Nickel Belt, France Gélinas. (Photo d'archives)

Aller chercher un accès satellite à 180 $ par mois, ce n’est pas un prix acceptable pour la plupart des gens du Nord de l'Ontario , dit-elle.

Elle affirme que de compter sur les compagnies privées pour venir connecter les régions éloignées n’était pas nécessairement une panacée.

Je suis allée rencontrer la plupart des compagnies privées pour leur demander s’ils ont l'intention de venir dans Nickel Belt et ils me répondent tous la même chose. Le gouvernement peut payer 100 % des infrastructures, mais qu’ils ne veulent pas prendre ces contrats-là parce qu'il n’y a pas d'argent à faire , dit-elle.

Avec les informations de Venant Nshimyumurwa