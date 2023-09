L’École Hormisdas-Gamelin au « point de rupture », selon le centre de services scolaire

Il manque de place depuis plusieurs années déjà à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin (ESHG) à Gatineau. Les locaux modulaires ne suffisent plus. La direction de l’école veut revenir à la charge cette année avec une 4e demande d’agrandissement, après trois refus de la part du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ). Radio-Canada a pu visiter l’école et constater le manque d’espace.

L’ ESHG a une capacité d’environ 1400 élèves. Cette année, ce sont près de 1700 jeunes qui la fréquentent, soit 300 élèves en trop. Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) prévoit même une augmentation jusqu’à 1900 d’ici deux ans.

Dans l’attente d’une réponse positive de Québec pour son projet d’agrandissement, le directeur général du CSSCV , Daniel Bellemare, estime être à bout de solutions.

Daniel Bellemare, directeur général du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

L'École Hormisdas-Gamelin est à surcapacité et dans les 15 prochaines années, cette clientèle qui nous vient du primaire ne fait que s'accentuer. Le point de rupture, on y est.

Déjà, circuler dans les corridors est compliqué. Les jeunes manquent aussi d’espace devant leur casier et se retrouvent souvent entassés les uns sur les autres. Pour circuler, il faut longer le mur et parfois même attendre avant de passer, raconte le directeur de l’école, Denis Pacheco.

L'École Hormisdas-Gamelin, dans le secteur de Buckingham à Gatineau, est à surcapacité. Même que les élèves sont entassés dans les couloirs, entre les cours.

Manque d’espace pour le sport

Les deux directeurs nous ont d’abord fait visiter les gymnases de l’école parce que les plateaux sportifs sont utilisés au maximum de leur capacité.

On est à un groupe par gymnase, des fois, deux groupes par gymnase , indique M. Pacheco. Quand la météo le permet, les enseignants peuvent profiter des plateaux sportifs extérieurs : terrains de tennis, synthétiques et de basket-ball.

Les plateaux sportifs de l'école sont utilisés au maximum de leur capacité.

Lorsqu’il y a des intempéries, [...] on doit utiliser ce qu'il y a à l'intérieur et il faut utiliser de belles stratégies. Entre autres, la cafétéria quelques fois, ça peut arriver , raconte le directeur.

S'ils font leurs cours à la cafétéria, ce ne sont pas des cours où les élèves sont en mouvement. On va plutôt axer sur les saines habitudes de vie et les habitudes en termes alimentaires , ajoute Daniel Bellemare. Les élèves, lorsqu'ils ont leur cours d'éducation physique, s'attendent à bouger , admet-il.

Les plateaux sportifs n’offrant pas suffisamment d'espace, des choix s’imposent même en ce qui a trait à l’ajout d’équipes sportives.

Le directeur de l'École secondaire Hormisdas-Gamelin, Denis Pacheco.

Dîner là où il y a de la place

Un des moments de la journée où les gymnases ne sont pas tous utilisés, c’est sur l’heure du dîner. Éventuellement, Denis Pacheco songe à les utiliser à ce moment, parce que la cafétéria déborde aussi.

Au moment de notre visite, la pièce semblait assez grande, parce que les tables étaient rangées. Toutefois, pendant l’année scolaire, sur l’heure du midi, on a des élèves partout , lance monsieur Pacheco.

Le directeur de l'école songe à utiliser les gymnases de l'école à l'heure du midi, pour en faire des cafétérias, car la salle à dîner déborde aussi.

Les jeunes doivent se rabattre sur d'autres endroits, comme les corridors ou l'extérieur pour manger leur lunch, faute de place à la cafétéria.

Sa capacité d’accueil est d’environ 800 étudiants, mais presque tous les élèves dînent à l’école, selon le directeur. Un deuxième local a dû être aménagé en cafétéria dans des locaux modulaires plus loin dans l’école.

Les modulaires ne suffisent plus

Si les locaux modulaires peuvent servir de solution temporaire pour certaines écoles, à l’ ESHG , il y en a déjà 10 et 5 s’ajouteront à la rentrée 2024. L’établissement est au maximum de sa capacité depuis 2020.

Ça va être l'espace maximal parce que l'école dans sa configuration ne peut pas accueillir d'autres locaux modulaires que les 5 autres , explique Daniel Bellemare, le directeur général du CSSCV .

L'École secondaire Hormisdas-Gamelin a déjà aménagé des modulaires pour accueillir temporairement les élèves et cinq autres s'ajouteront l'an prochain.

Les classes modulaires accueillent 300 élèves et comptent tout de même quelques avantages. Elles sont climatisées et comprennent de grandes fenêtres, contrairement à d’autres endroits dans l’école. Cependant, elles sont légèrement plus petites qu’une salle de classe ordinaire.

Les locaux modulaires sont ici pour un bon bout de temps. Il faut comprendre qu'un agrandissement d'école, les élèves sont encore dans l'immeuble donc on doit les déplacer. [...] Ça pourrait s'échelonner sur plusieurs années pour un agrandissement de cette envergure-là , précise M. Bellemare.

Un projet majeur

La quatrième demande d’agrandissement qui doit être déposée cette année au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) comprend l’ajout de gymnases, l’agrandissement de la cafétéria, des espaces de vie et l’ajout de salles de casiers. C'est un projet majeur , martèle M. Bellemare, qu’il estime à environ 180 millions de dollars.

Le directeur de l'École secondaire Hormisdas-Gamelin, Denis Pacheco, et le directeur général du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, Daniel Bellemare.