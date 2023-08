La STF déplore le sous-financement dans l’éducation en Saskatchewan

À quelques jours de la rentrée scolaire, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) dénonce le sous-financement du secteur de l'éducation. En conférence de presse ce jeudi, l’organisme a également déploré la nouvelle politique provinciale sur l’éducation à la sexualité et la question du genre.

Selon la présidente de la STF , Samantha Becotte, ces problèmes de financement nuisent à l’apprentissage des élèves de la province.

Quand j'étais étudiante, les enseignements n'étaient pas ainsi. Les réductions du financement dans l’éducation constatées conduisent à des salles de classe surpeuplées, un manque d’accès aux ressources professionnelles sur lesquelles comptent les étudiants et des coupes budgétaires d’une année à l’autre, ce qui rend difficile l’apprentissage pour chaque élève , déplore Samantha Becotte

En tant que parent et enseignant, il est difficile de voir chaque jour dans nos classes des enfants en difficulté. Nous devons travailler ensemble pour nos enfants, car ils méritent la meilleure éducation.

Selon la STF , en une décennie, les fonds alloués à l'éducation dans la province ont drastiquement diminué. Pendant ce temps, le nombre d'élèves a connu une augmentation dans toute la province.

En effet, explique Samantha Becotte, entre 2016 et 2022, environ 10 000 élèves de plus se sont inscrits en Saskatchewan.

Afin de porter haut son message, la STF a lancé une campagne de sensibilisation cette semaine. Selon Samathan Becotte, il s'agit pour l'organisme de convaincre les décideurs de la nécessité d'investir dans l'éducation.

Dans les messages vidéos et audios partagés sur ses réseaux sociaux, la STF indique que la Saskatchewan a l'un des financements pour l'éducation la plus faible au Canada, et cela fait obstacle à l'apprentissage .

Dans le même temps, nous avons connu une baisse de 171 enseignants dans la province, ainsi que de 16 % de réduction de conseillers scolaires. Il y a eu également une augmentation de 40 % d'élèves ayant besoin d'un accompagnement intensif. Comme vous le savez, plus d'élèves et moins d'enseignants signifient moins de temps pour soutenir les élèves, certains enfants ayant des besoins spécifiques.

Le premier ministre et le nouveau ministre de l’Éducation tiennent à parler de leur excédent d’un milliard de dollars et de leur croissance censée profiter à tout le monde. Mais leur idée de croissance ne fonctionne pas pour les écoles et les enfants de notre province , souligne Samantha Becotte dans un communiqué de la STF .

Dans un nouveau rapport sur le financement des écoles publiques au Canada, l'Institut Fraser a constaté qu'entre 2012 et 2020, la Saskatchewan a enregistré la deuxième plus forte augmentation des inscriptions d'élèves parmi les provinces, souligne le communiqué.

Selon ce même rapport, la province occupe également le deuxième rang avec la plus grande baisse du financement par élève, note la STF .

Une politique embarrassante

Lors de cette conférence de presse, la Fédération est également revenue sur la nouvelle politique de la Saskatchewan sur l’éducation à la sexualité et la question du genre.

