Ingérence chinoise : le député Michael Chong témoignera devant le Congrès américain

Le député conservateur Michael Chong, qui a été la cible de campagnes de désinformation et d’intimidation de la part de la Chine, a été invité par des parlementaires américains à témoigner devant le Congrès.

Il doit comparaître devant la commission exécutive du Congrès sur la Chine le 12 septembre, selon CBC.

Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours , a commenté le député de Wellington–Halton Hills, en Ontario.

Le message que je veux transmettre est que la répression transnationale exercée par des États autoritaires comme [la Chine] a lieu au Canada et dans d'autres pays démocratiques , a-t-il dit à CBC. Cette répression n'affecte pas seulement des personnes comme moi, mais des centaines, voire des milliers de Canadiens à travers le pays qui souffrent en silence, dont les cas ne font pas la une des journaux .

[Je témoignerai] que nous devons travailler plus étroitement ensemble en tant que démocraties contre cette répression, a-t-il ajouté.

L'édifice de l'ambassade chinoise, à Ottawa

Le député ontarien visé plus d'une fois par Pékin

Les membres de la commission américaine ont contacté M. Chong après avoir lu des reportages parus dans les médias selon lesquels sa famille avait été la cible d’intimidation de la part de Pékin.

Le 9 août, Affaires mondiales Canada a signalé avoir détecté une campagne coordonnée de désinformation visant M. Chong sur le réseau social chinois WeChat.

S'appuyant sur des documents du SCRS , le Globe and Mail rapportait en mai dernier que le député conservateur et sa famille élargie à Hong Kong avaient été l'objet d'une campagne d'intimidation de la part du gouvernement chinois en 2021.

Le premier ministre Justin Trudeau avait alors assuré n'avoir jamais été mis au courant des soupçons du SCRS . Il avait toutefois ajouté qu'à l'avenir, les services de renseignement devraient immédiatement informer les députés de toute menace qui pèse sur eux.

Quelques jours plus tard, Ottawa expulsait le diplomate soupçonné d'avoir orchestré cette campagne d'intimidation.

Le diplomate chinois Zhao Wei a été déclaré persona non grata par le Canada.

M. Chong, qui est également porte-parole conservateur en matière d'affaires étrangères, est un critique énergique du régime chinois. En 2021, le député de Wellington–Halton Hills avait voté en faveur d’une motion qualifiant de génocide le traitement par la Chine de sa minorité ouïghoure.

Pékin l'avait sanctionné le mois suivant, l'interdisant d'entrée sur le territoire chinois.

La comparution de M. Chong devant les parlementaires américains survient alors qu’une série de lois visant à contrer les menaces d’ingérence de la Chine sont à l'étude aux États-Unis.

La commission devant laquelle M. Chong doit témoigner a été créée en 2000 dans le cadre d’un projet de loi historique visant à normaliser les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dans ces derniers rapports, la commission a été très critique envers la Chine, notamment pour ses violations à l’encontre des Ouïghours dans la province du Xinjiang.

Des milliers de Ouïghours internés dans des camps.

Jeudi, Amnistie internationale a d’ailleurs dénoncé l'inaction internationale depuis la publication, il y a un an, d'un rapport accablant de l' ONU sur ces violations, y compris la détention de plus d'un million de Ouïghours et d'autres musulmans et la stérilisation forcée de femmes.