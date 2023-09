AHFOMAD, festival essentiel pour la communauté africaine de Vancouver

Le festival de musique et de danse du patrimoine africain l’AHFOMAD, qui se tient cette fin de semaine, est l'occasion pour la communauté africaine du Grand Vancouver de raconter son histoire à travers sa culture.

Après Vancouver, puis Surrey dans les dernières années, c'est à New Westminster, au Massey Theatre, qu'est présenté cette année l'AHFOMAD.

Des changements d’emplacements qui s’expliquent en partie par les difficultés qu'ont les organisateurs à trouver un espace locatif où tenir l'événement à un prix raisonnable.

Efe Furci, l’une des organisatrices du festival, souligne que les neuf années d’existence de l'événement et les artistes de renommée internationale qui s'y produisent ne suffisent pas à convaincre les décideurs de lieux potentiels de faciliter la tenue du festival.

Pour construire ce festival, c'était vraiment difficile. On avait trouvé une place, mais finalement, c'était réservé à la Ville, puis [il y avait] un autre bâtiment, mais tu ne pouvais pas danser à l'intérieur , illustre-t-elle.

Il y a plein de barrières. Si ce n'est pas financier, c'est la discrimination ou ils n'ont pas assez de ressources ou de place. C'est à cause de tout ça qu'il est difficile d’avoir ce genre de festival ici.

Souder la communauté

L’AHFOMAD, fondé par l'artiste Ezeadi Patrick Onukwulu, est néanmoins devenu un rendez-vous culturel très apprécié de la communauté africaine et caribéenne du Grand Vancouver. Son apport est indéniable, estime Mme Furci.

Il n'y a pas beaucoup d'événements qui célèbrent l'Afrique et notre communauté, souligne-t-elle. Ce festival a été créé avec l'objectif qu’il ressemble à la maison où les nouveaux immigrants africains peuvent connecter avec d'autres personnes déjà installées dans la région.

Grâce à cet événement, Efe Furci espère bien voir renaître le Vancouver des années 1960 et 1970, une époque où les communautés noires avaient leur quartier et leurs lieux de rencontre.

Quand tu regardes l'histoire de Vancouver, il y avait une ville africaine. Ça s'est appelé Hogan's Alley et il y avait le club de jazz avec des saxophonistes ou encore des clubs de musique soul. Aujourd’hui, ça n’existe plus. C’est dommage, car c’est vraiment important d'avoir des choses qui représentent notre culture , ajoute-t-elle.

Soutenir les jeunes talents de la communauté

Ouvrir en mode plein écran L'artiste Jeyyyh sera sur la scène du festival AHFOMAD le samedi 2 septembre. Photo : Gracieuseté : Jeyyyh

L'un des objectifs du festival AHFOMAD est notamment d’encourager la création de nouvelles œuvres artistiques et de permettre de découvrir de jeunes talents.

Les organisateurs ont ainsi invité la jeune autrice-compositrice-interprète Jeyyyh à faire partie de l'événement cette année.

D’origine congolaise, la jeune femme de 22 ans est arrivée à Vancouver il y a à peine un peu plus d'un an. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se lancer dans la musique.

Ma passion pour la musique a commencé quand j’étais toute petite. Mon père est musicien et en grandissant, j’ai toujours voulu apprendre à jouer plusieurs instruments , explique l'artiste.

Jeyyyh propose des morceaux afropop qu’elle écrit surtout en français et en lingala, une langue congolaise.

Des compositions qu’elle va jouer pour la première fois sur une scène de festival grâce à l'événement AHFOMAD.

Ce festival représente une opportunité pour moi de montrer ma musique, ma culture aussi, parce que dans la plupart de mes chansons, il y a du rythme congolais aussi.

Sophie Lukacs, rare joueuse de kora

Ouvrir en mode plein écran La Torontoise Sophie Lukacs est une des seules femmes au monde à jouer de la kora. Photo : Avec l'autorisation de Sophie Lukacs

En plus des jeunes talents locaux, l’AHFOMAD réunit aussi des artistes confirmés aux styles musicaux variés.

Parmi les têtes d’affiche, on peut noter l'autrice-compositrice-interprète Selmor Mtukudzi originaire du Zimbabwe ou encore le guitariste et chanteur Alpha Yaya Diallo originaire de Guinée et qui habite à Vancouver.

Seule artiste blanche de ce festival, Sophie Lukacs est l’une des rares femmes à jouer de la kora, un instrument de musique à cordes originaire du Mali et datant du 13e siècle.

D’origine hongroise, cette Torontoise a découvert la kora lors d’un voyage au Burkina Faso.

Pour apprendre à jouer de cet instrument, elle a décidé d’aller vivre au Mali où elle a suivi les enseignements de maîtres de la kora. Un apprentissage qui a duré 7 ans.

Naïvement, j'ai pensé qu’il me fallait un an pour apprendre à jouer la kora, mais en réalité, ç'a vraiment complètement changé ma vie. En plus de la kora, il a fallu que j'apprenne la langue et à vivre aussi autrement. Je pense que c'est comme ça, quand tu es seule à l'étranger, ça te force à t'ouvrir et à apprendre beaucoup de choses , explique la musicienne.

Ouvrir en mode plein écran Alpha Yaya Diallo est l'un des invités du festival Ahfomad (archives 2019). Photo : Célyne Gagnon, Radio-Canada

Ainsi, Sophie Lukacs a sorti cette année un premier album intitulé Bamako. Un opus dans lequel elle rend hommage au Mali, mais auquel elle ajoute aussi son identité, sa culture notamment en chantant en anglais.

C'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. Normalement, lorsqu'on joue de la kora, on chante en bambara, l'une des langues maliennes. Après quatre ou cinq ans d'apprentissage du répertoire traditionnel, je voulais commencer à écrire ma musique avec cet instrument.[...] J'ai décidé de chanter en anglais, car je peux sortir tout ce qui est en moi .

Sophie Lukacs sera sur la scène du Massey Theatre à New Westminster, le vendredi 2 septembre. L'événement AHFOMAD se tient jusqu'au 4 septembre.