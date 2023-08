Le terrain du stade Telus de l’Université Laval flambant neuf

La surface synthétique du terrain de football a été remplacée. Avec ses deux tons de vert et son rouge vif, le stade Telus de l’Université Laval est rutilant et pile dans les temps pour le lancement de la saison du Rouge et Or.

Annoncés en février, les travaux ont avancé rondement. Le calendrier des matchs de football et de rugby avait été décalé pour concorder avec la fin des travaux.

On est content d’avoir réussi [les travaux] dans les temps , se réjouit la directrice du Service des activités sportives, Julie Dionne. Le gros défi a été la température qui a été difficile cet été.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du Service des activités sportives de l'Université Laval, Julie Dionne. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

L’infrastructure a été refaite au complet, incluant le drainage et une isolation notamment. Il est beau [le terrain], maintenant je veux qu’il soit bon pour nos athlètes , a fait savoir Julie Dionne.

Le coordonnateur des événements spéciaux Sébastien Bélanger, qui était également responsable des travaux, n’avait que des compliments pour le travail fait par les artisans.

Ouvrir en mode plein écran Le terrain sera inauguré officiellement le 8 septembre par l'équipe féminine de rugby. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Niveau visuel, il est écœurant , lâche-t-il fièrement, en précisant que les 150 personnes impliquées dans le projet de rénovation — incluant les professionnels de la construction et les employés de bureau — n’avaient pas compté leurs heures pour s’assurer que le terrain soit fini à temps. Voir le sourire des joueurs et leurs réactions, ce sera notre paye!

Publicité

Un terrain plus sécuritaire

Les travaux étaient devenus nécessaires selon Sébastien Bélanger notamment en raison de problèmes de drainage qui apparaissaient dans certains coins du terrain créant des bosses sur la surface.

Que ce soit les crampons qui abîmaient les tapis, le dégel ou même les rayons du soleil qui s'attaquent à la fibre des tapis, un terrain du genre a une durée de vie de 10 ans environ, selon Julie Dionne.

Ouvrir en mode plein écran Le changement de la surface du terrain de football au PEPS de l’université Laval a été fait durant l'été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Le terrain était rendu à 12 ans , indique Julie Dionne. On faisait à peu près 150 travaux par année juste pour patcher des trous et des déchirures de terrain.

Pendant le premier mois, le terrain va être un peu mou , selon Mme Dionne. Les joueurs et entraîneurs pourront donner leurs commentaires après avoir testé la surface lors des entraînements.

Julie Dionne et Sébastien Bélanger ont répété que le terrain est plus sécuritaire, notamment grâce aux matelas, installés en dessous de la surface synthétique, qui absorberont mieux les chocs.

Juste de marcher dessus, on voit vraiment la différence , remarque une joueuse de l’équipe de rugby qui s'apprêtait à s'entraîner pour la première fois sur le terrain.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de rugby féminine sera la première à inaugurer le terrain. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le terrain sera inauguré officiellement le 8 septembre.

Publicité

Les travaux se poursuivront pour la piste d'athlétisme

Des travaux sont également en cours afin de rénover la piste d'athlétisme de 400 mètres qui l’encercle.

Les coureurs devront toutefois courir sur une surface asphaltée jusqu’au printemps 2024, le temps que la nouvelle piste soit installée.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin