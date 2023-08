Cinq univers musicaux où s’aventurer au FMG

Vous vous rendrez au parc de la Baie pour voir vos artistes préférés cette fin de semaine? Restez donc vous accrocher les pieds le temps d’un concert (ou deux) de plus. Qui sait, peut-être ferez-vous des ajouts à votre liste de lecture!

D’ici lundi, Richard Séguin, Roxane Bruneau, Luce Dufault, Clay & Friends et K-Maro joueront sur les mêmes scènes alors que leurs styles musicaux sont tout aussi variés que les formes de ballons qui sillonneront le ciel de la région.

C’est le plaisir des événements grand public comme le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) : les oreilles des festivaliers pourront voyager du country à l’électro, en passant par le hip-hop et saluant au passage des artistes des environs.

Voici quelques rendez-vous à ne pas manquer.

Matt Lang et son nouvel album

Matt Lang a récemment lancé « Moonlight Sessions », un album sur lequel il couvre huit décennies de country. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Alors que la vague de nouveau country (new country) continue de s’étendre au pays, Matt Lang a plutôt choisi de renouer avec les racines de la musique qui l’a poussé à suivre les traces de ses idoles de Nashville.

Après deux albums de chansons originales, l’artiste de Maniwaki a lancé Moonlight Sessions, un album sur lequel il couvre huit décennies de country en choisissant des titres qui l’ont marqué.

Entouré par sa joyeuse bande de musiciens, il sera sur scène pour la première soirée du FMG . C’est la Montréalaise Brittany Kennell qui le précèdera, avec ses textes féminins et assumés rappelant ceux de Shania Twain.

Jeudi 31 août dès 19 h 15 sur la scène Loto-Québec

Guitares et influences marocaines avec Yazid

Un peu de folk acoustique, de blues, parfois de rock, avec des airs inspirés par sa culture marocaine font de la musique de Yazid une petite bulle à part entière.

L’auteur-compositeur-interprète gatinois présentera son premier album Mauvaise passe, paru en avril dernier.

Vendredi 1er septembre à 16 h 30 sur la scène Hydro-Québec

La patente à Pat

Patrice Bélanger est le porte-parole du Festival de montgolfières de Gatineau depuis 15 ans. Photo : Avec la gracieuseté du Festival de montgolfières de Gatineau

Une petite aura de mystère règne encore autour de ce rendez-vous. Le FMG a voulu souligner les 15 années de Patrice Bélanger à titre de porte-parole de l’événement en lui donnant carte blanche pour concocter le spectacle musical qui lui ferait plaisir.

Ça donne un curieux mélange des voix de Luce Dufault, Guylaine Tanguay, William Cloutier, Geneviève & Alain, Benoit McGinnis, Marc-André Fortin, Jason McNally et Mirani Coelho. On ne sait pas ce que ça donnera au final, mais on a hâte!

Vendredi 1er septembre, 20 h 45 sur la scène Loto-Québec

Rêve et Banx & Ranx aux nouvelles Fins de soirée FMG

Banx & Ranx travaille avec plusieurs artistes de renommée internationale depuis près de 10 ans. (Photo d'archives) Photo : Kevin Millet

Le duo formé il y a 10 ans par le Gatinois Zacharie Raymond et son complice Yannick Rastogi – alias Soké et KNY Factory – a retenu l’attention cette année en remportant de prestigieux prix comme la Révélation de l’année au gala des prix Juno et la Chanson populaire anglophone au Gala de la SOCAN.

Leur musique électro-caribéenne cumule plus de deux milliards d'écoutes sur les plateformes en ligne et continue de faire découvrir des voix de partout dans le monde par des collaborations avec des artistes émergents, en plus de grands noms de la musique comme Dua Lipa et Sean Paul.

Banx & Ranx fera assurément danser le parc de la Baie vendredi. On entendra assurément leurs chansons à succès Headphones et CTRL+ALT+DELETE, créées avec l’artiste Rêve, puisque la Montréalaise sera sur scène le dimanche soir.

Vendredi 1er septembre à 22 h 30 sur la scène Hydro-Québec avec Banx & Ranx

Dimanche 3 septembre à 22 h 30 sur la scène Hydro-Québec avec Rêve

Nostalgie 2000 avec Ne-Yo et K-Maro

L'artiste R&B Ne-Yo est la tête d'affiche du dimanche au 36e Festival de montgolfières de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Amy Harris

Il y a fort à parier que les festivaliers qui fréquentaient les boîtes de nuit dans les années 2000 se souviendront encore des paroles de Closer et So Sick de Ne-Yo. L’Américain en profitera sûrement pour glisser quelques-unes des nouvelles pièces de son dernier album Self Explanatory (2022) entre les tubes qui l’ont fait connaître au début du millénaire.

Il sera précédé sur scène par K-Maro, qui fêtera les 20 ans de son grand succès Femme Like U l’an prochain.

Dimanche 3 septembre dès 19 h 45 sur le scène Loto-Québec

Talents d’ici

Le FMG se fait traditionnellement un devoir de réserver des créneaux horaires pour permettre aux artistes de la région de présenter leurs projets sur scène. En plus des artistes nommés plus haut, le public verra cette année :