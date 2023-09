Zachary Sawchenko vise un retour dans la LNH

Le gardien de but franco-albertain Zachary Sawchenko a goûté à la Ligue nationale de hockey (LNH), il y a deux saisons avec les Sharks de San José. Après avoir passé toute la dernière saison dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec le club-école des Hurricanes de la Caroline, il a signé une nouvelle entente avec les Canucks de Vancouver.

Le gardien de 25 ans se présentera au camp de l’équipe avec l’objectif de prouver qu’il peut jouer dans la LNH .

Joueur autonome sans restriction à la fin de la dernière saison, le gardien originaire de Calgary n’a pas eu à attendre longtemps avant de signer un nouveau contrat. Dès le premier jour de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, il s’est entendu avec les Canucks sur les termes d’un contrat d’une saison.

Le contrat est à deux volets, 775 000 $ si Zachary joue dans la LNH et 200 000 $ s’il joue dans la la Ligue américaine.

Quand mon agent m’a contacté pour me dire que les Canucks étaient intéressés, je lui ai tout de suite dit que j’étais intéressé , a-t-il affirmé.

Zachary Sawchenko est heureux de pouvoir jouer au Canada, que ce soit dans la LNH ou la AHL , car l’équipe-école des Canucks est basée à Abbotsford, en banlieue de Vancouver.

Publicité

Quand tu peux avoir la famille plus proche, c’est toujours un avantage , mentionne le gardien qui habite maintenant à Edmonton durant la saison morte.

C’est bien de jouer au Canada et près de la famille, mais ce qui a fait pencher la balance en faveur de Vancouver, c’est la chance qu’aura Sawchenko de se battre pour un poste dans la LNH .

Les Canucks comptent sur un des meilleurs gardiens de la LNH en Thatcher Demko, mais n’ont pas un joueur établi pour le seconder.

Au camp de l’équipe, Zachary luttera avec Spencer Martin et Arturs Silovs pour le poste de réserviste dans la Ligue nationale.

La saison dernière, Spencer Martin a disputé 29 rencontres avec les Canucks. Il a conservé un dossier de 11 gains, 15 revers et 1 revers en prolongation, avec une moyenne de 3,99 et un taux d’efficacité de 0,871. En février, l’équipe l’a soumis au ballottage et il n’a pas été réclamé.

Publicité

Silovs de son côté a disputé cinq parties dans la LNH , il a récolté trois victoires et subi deux défaites, avec une moyenne de 2,85 et un taux d’efficacité de 0,914.

Silovs, 22 ans, est considéré comme le gardien d’avenir des Canucks. Pour son développement, les Canucks pourraient être tentés de l’utiliser comme gardien partant à Abbotsford plutôt que comme réserviste à Vancouver, afin de lui permettre de voir plus d’action.

Une saison en dents de scie

La saison dernière a été la plus occupée de Zachary Sawchenko depuis sa dernière saison dans les rangs juniors, en 2016-2017.

Le Franco-Albertain a disputé 41 des 72 matchs des Wolves de Chicago, présentant un dossier de 17-18-3, une moyenne de 3,10 et un pourcentage d’efficacité de 0,895.

Il a réussi à remporter deux matchs consécutifs seulement à une reprise au cours de la saison, avant de remporter ses cinq derniers départs de la saison.

Ça a été une saison amusante, mais nous avons eu beaucoup de défis. Nous n’avions pas une équipe puissante, mais nous avons presque réussi à nous qualifier pour les séries éliminatoires , se rappelle le nouveau membre des Canucks.

Les Wolves ont remporté 9 de leurs 11 derniers matchs de la saison et ont raté les séries par seulement un point.

Considéré comme le deuxième gardien du club-école des Hurricanes, Zachary est le gardien qui a été le plus utilisé, car le partant, Pyotr Kochetkov a passé une partie de la saison en Caroline.

Je dirais que la dernière saison a été une saison de développement, j’ai appris beaucoup de choses en regardant jouer Kochetkov et en ajoutant certains aspects de son style à mon propre jeu , confie le gardien.

Zachary Sawchenko devrait être passablement occupé durant les matchs préparatoires des Canucks. L’équipe disputera un premier match présaison le 24 septembre à Calgary et jouera ensuite à Edmonton le 27.