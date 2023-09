Le sentier Grouse Grind ferme au public pour des travaux de maintenance

Les adeptes de la populaire randonnée vertigineuse devront prendre leur mal en patience, car le sentier Grouse Grind, situé à North Vancouver, ferme au public prématurément dès ce mardi pour une durée entre trois et quatre mois.

Le sentier du Grouse Grind, qui mène au sommet de la montagne Grouse, rouvrira au printemps, assure le district régional du Grand Vancouver, une fois les travaux terminés et une fois que les conditions du sentier seront sûres pour les visiteurs.

La route BCMC et le sentier Baden-Powell resteront ouverts durant la période de travaux, dit le district régional du Grand Vancouver. Le public pourra y accéder depuis un sentier secondaire, situé à l’est de l’aire de stationnement.

Le point de départ principal du parc régional du mont Grouse, également concerné par ces travaux de maintenance, rouvrira le 31 décembre 2023.

Des visiteurs plutôt compréhensifs

Le sentier ferme chaque année à deux reprises pour des travaux d’entretien, rappelle le district régional du Grand Vancouver. Une première fois au printemps avant de l’ouvrir au public, puis une seconde fois à l’automne au moment de la fermeture.

Certains visiteurs regrettent cette fermeture, comme Ava Wright qui découvre le sentier et le parc pour la première fois. C’est très triste parce que c’est un bon parc.

L'ouverture a été retardée au lancement de la saison pour des travaux de rénovation et je ne vois pas une grande différence , se plaint un habitué.

En 2022, 263 000 personnes ont visité le sentier Grouse Grind contre 289 100 personnes en 2021.

Une autre habituée accueille la nouvelle avec sagesse. Je crois que c’est une bonne idée puisque beaucoup de gens l’utilisent. C'est pour garder une belle qualité de piste, pour que tout le monde puisse en profiter et pour le garder propre, ce qui est important et sécuritaire , dit Marie-Josée Cossette, résidente à North Vancouver.

Hashim Yawazi, qui découvre lui aussi pour la première fois le sentier Grouse Grind, abonde dans le même sens.

Je pense que c’est une bonne idée de dépenser de l’argent sur la sécurité, pour maintenir la propreté et la nature, car la Colombie-Britannique est connue pour la nature, les lacs et l'océan.

Des travaux de maintenance nécessaires

Le sentier Grouse Grind, qui inclut des escaliers, est situé sur un terrain à forte érosion, d'où la nécessité de travaux de maintenance, précise le district régional du Grand Vancouver dans un communiqué.

Pascale Rozada, architecte paysagiste pour Metro Vancouver et gestionnaire du projet, affirme que ce sentier est très abîmé et érodé à cause de la quantité d’usagers qui y passent chaque année.

Le point de départ principal du parc régional du mont Grouse bénéficiera de nouveaux équipements comme une fontaine à eau, un espace pour s’étirer et de nouveaux sièges.

Les travaux sont possibles grâce à des investissements (Nouvelle fenêtre) des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que ceux de la région du Grand Vancouver, rappelle dans le communiqué le district régional du Grand Vancouver.