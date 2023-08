Fouilles archéologiques dans Saint-Roch : des dizaines de milliers d’artéfacts retrouvés

Les archéologues de la Ville de Québec ont mis au jour des vestiges de bâtiments datant de fin XVIIe, début XVIIIe siècle dans le quartier Saint-Roch. Des fouilles qui ont lieu en prévision des travaux pour la construction d’un Pôle d’échanges, qui fera partie du futur tramway.

Le site archéologique est situé entre l’autoroute Laurentienne et une rangée d’appartements de la rue du Chalutier. Avec le bruit des voitures et de la machinerie, difficile de croire qu’il y a quelques centaines d’années se trouvait ici une exploitation agricole et la berge de la rivière Saint-Charles.

Les fortes pluies reçues au cours de l'été ont compliqué la tâche des archéologues. À un certain moment, « il y avait 2 mètres d'eau dans nos tranchées », explique Stéphane Noël.

C'est vraiment un site qui est très bien préservé. On a vraiment des vestiges de différentes époques des couches d'occupation aussi, des couches de sol avec des artéfacts dedans qui permettent de reconstruire l'histoire du lieu , s’enthousiasme Stéphane Noël, chef d'équipe et archéologue au Bureau de projet du tramway de Québec.

« Il y a eu plusieurs occupations successives. Les gens ont démoli des bâtiments, ils ont reconstruit des bâtiments à différents endroits, faqu'on a vraiment un enchevêtrement de vestiges qui représentent différentes époques », explique Stéphane Noël.

Les fouilles qui ont débuté en juin ont permis de dégager des fondations de différentes habitations ou bâtiments secondaires de ferme dont les plus anciens datent de la fin des années 1600 ou du début des années 1700, explique-t-il.

Les archéologues tamisent la terre excavée afin d'en retirer de petits artéfacts.

Ils datent de l’époque où le quartier était essentiellement agricole… un paysage de champs et de bêtes en pâturage.

Découverte d’un ancien moulin

L’un des trésors mis au jour par l’équipe de recherche se trouve dans la partie nord du site. Il s’agit des fondations d’un ancien moulin à vent datant possiblement de 1717, où les cultivateurs du coin venaient moudre leurs grains.

C’est vraiment une découverte exceptionnelle, parce que les moulins à vent à Québec, il y en a plusieurs de construits au fil des siècles, mais ils sont rares en termes de fouilles archéologiques , explique Stéphane Noël.

Un morceau de bois trouvés parmi les fondations de l'ancien moulin permettra de mieux dater sa construction.

Quand on l'a trouvé, il était vraiment en bon état. Oui, il y a une partie qui s'est effondrée dans la rivière, faut savoir que la rivière arrivait quasiment aux pieds au moulin, mais il est bien préservé , ajoute-t-il.

Chose encore plus fascinante : avant d’être démoli, ce moulin avait été immortalisé en peinture par l'artiste James Pattison Cockburn. Celle-ci nous offre une vision à l’opposé de ce qu’est devenu l’endroit.

Cette peinture du peindre James Cockburn Pattison montre à quel point le visage du quartier a changé depuis 200 ans.

Au cœur de l’histoire médicale de Québec

Au début de l’été, c’est un secteur au nord-ouest du terrain qui a mobilisé les archéologues : les anciennes latrines de l’Hôpital de la Marine. Ce bâtiment construit à partir de 1832 a été très important dans l’histoire de la ville, puisqu'il accueillait les marins et les immigrants malades.

L'Hôpital de la Marine vers 1875. Il a été démoli en 1962.

Il était encore en construction puis il a accueilli des malades du choléra. Il y avait une épidémie du choléra à Québec, puis il y avait des centaines de malades qui décédaient à chaque jour , relate Stéphane Noël.

Des fois, des marins, dans les documents d’archives, on n'avait même pas leur nom, on ne savait pas c'était qui, ils mourraient sur la civière... les immigrants qui arrivaient aussi , poursuit-il.

Un éclat de verre provenant d'une bouteille de Château Latour a été retrouvé sur le site des anciennes latrines de l'hôpital. Un petit luxe que se sont peut-être offert les médecins.

Des milliers d'artéfacts ont été mis au jour sur le site des anciennes latrines. Ils témoignent du quotidien des malades et des soignants, mais aussi de l’histoire de la médecine. Ainsi, les fioles de médicaments et les pots de chambre côtoient les restes de coupes à vin et de bouteilles de grand cru.

Une côte de bœuf et des coquilles d'huîtres témoignent de l'alimentation des soignants et des patients à l'époque.

C'est l’un des endroits où on a commencé à enseigner la médecine à Québec. Même avant que l'Université Laval ouvre sa faculté de médecine au début des années 1850, le médecin en chef de l’hôpital enseignait la pratique de la médecine ici , ajoute Stéphane Noël.

Ce bol fait partie des objets découverts dans les anciennes latrines. Il aurait été fabriqué entre les années 1810 et 1830.

Remblayé dès la semaine prochaine

Les fouilles archéologiques se terminent cette semaine. Le site sera ensuite recouvert d’une membrane protectrice et de sable, avant d’être remblayé.

Un entrepreneur doit arriver sur les lieux dès la semaine prochaine pour l’installation d'égouts et de conduites d’eau.

Les milliers d'artéfacts exhumés seront numérotés, puis nettoyés. Une équipe sera responsable de les dater et de déterminer leur origine.

Une veille archéologique sera faite durant les travaux, en collaboration avec l'entrepreneur.